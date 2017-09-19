Депутаты предлагают наделить общественные советы правом мониторинга за реализацией антикоррупционных мер в госорганах

19 сентября 2017, 4:32 Комментарии

В закон об общественных советах госорганов предлагают внести изменения. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Как говорится в справке-обосновании, внесение изменений в некоторые положения закона необходимы для повышения эффективности работы общественных советов, как механизма общественного участия.

Так, в статье 4 закона, где говорится о целях создания и деятельности общественных советов, предлагается включить пункт "мониторинг реализации антикоррупционных планов государственных органов". Соответственно в статье 7 закона, касающегося полномочий общественных советов, предлагается дополнить пунктом "осуществление мониторинга и оценки качества реализации антикоррупционных планов государственных органов".

Согласно действующему закону, общественные советы должны не позднее 31 декабря отчетного года публиковать отчеты о своей деятельности. Однако, как считают инициаторы, этот срок является слишком ранним, так как общественным советам необходимо время, чтобы подготовить отчет.

"Готовятся отчеты, в которые данные за декабрь в полном объеме не попадают. В связи с этим законопроектом предлагается передвинуть крайний срок публикации ежегодных отчетов общественных советов на один месяц, а именно - до 31 января года, следующего за отчетным", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается внести некоторые изменения в положения закона, касающиеся деятельности комиссии по отбору членов общественных советов. Так, к перечню документов, необходимых для участия в конкурсе по избранию членов комиссии предлагается включить копию паспорта заявителя. Такое же требование предлагается ввести и для кандидатов в члены общественных советов.

"Данное требование не является обременительным, но позволяет Аппарату правительства КР быстрее и эффективнее проверить кандидатов в члены комиссии и общественные советы по вопросу о наличии или отсутствии судимости в базе данных МВД КР", - считают инициаторы.

Также в процедуру отбора кандидатов в комиссию предлагается внести обязательное требование, согласно которому кандидаты, допущенные на конкурс, поочередно представляют себя и свою организацию, рассказывают о причинах своего выдвижения, отвечают на вопросы присутствующих на конкурсе. Это нововведение предлагается для того, чтобы дать возможность конкурсантам узнать больше друг о друге для того, чтобы сделать правильный выбор.

"Для того, чтобы придать деятельности комиссии более устойчивый и регулярный характер, законопроектом предлагается внести требование о проведении заседаний комиссии не реже 1 раза в квартал. Также для оптимизации работы комиссии предлагается дать возможность ей проводить заседания и электронные голосования посредством электронных средств связи, в том числе по электронной почте или через веб-сайт общественных советов. Это облегчит работу членов комиссии, так как их деятельность и не является основной и осуществляется на общественных началах", - говорится в справке.

Для повышения эффективности деятельности общественных советов предлагается включить в закон механизм исключения из общественных советов пассивных членов после соответствующей самооценки и оценки эффективности деятельности члена общественного совета по результатам работы за каждый календарный год.

Законопроектом также предлагается норма об обязательности создания общественными советами Координационного совета. В его полномочия предлагается включить разработку и утверждение формы анкеты по самооценке деятельности членов общественных советов. Также предлагается включить в закон норму о создании правительством КР условий для работы Координационного совета, в частности обеспечение помещением и необходимыми средствами для работы.

Депутаты отмечают, что в ходе реализации закона возникло несколько трудностей, связанных с формированием общественных советов при некоторых министерствах и государственных ведомствах. Сообщается, что сих пор не начал работать общественный совет Государственного комитета информационных технологий и связи, в связи с тем, что состав общественного совета не отвечает гендерным требованиям закона и в целом не набирается достаточное количество заявителей для его формирования. Согласно действующему закону, число членов в одном общественном совете должно быть не меньше 7, при этом общественные советы формируются с учетом представительства не более 70% лиц одного пола.

"В связи с вышеуказанными проблемами в законопроекте предлагается сократить минимальное число членов одного общественного совета до 5, а также предусмотреть, что если при формировании общественного совета заявления поступили только от лиц одного пола, комиссия имеет право сформировать до 2/3 состава данного общественного совета из лиц одного пола и зарезервировать оставшиеся вакантные места в общественном совете для лиц противоположного пола, и объявить дополнительный конкурс", - предлагают инициаторы.

Законопроектом также увеличивается срок полномочий каждого члена общественного совета до 4 лет.