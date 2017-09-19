Доллар США: 68.4297 (-0.1821) 
Евро: 81.7051 (-0.1488) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.56 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В институте омбудсмена создан штаб по мониторингу выборов президента страныВ институте омбудсмена создан штаб по мониторингу выборов президента страны

В Кыргызстане стартовал месячник ко Дню пожилых людей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448554-ru.html

Похожие новости

Есть первое золото — кыргызстанец стал лучшим по джиу-джитсу на Азиаде

Кыргызстан в одностороннем порядке расторгает соглашение с Liglass Trading

Мажьтесь солнцезащитным кремом — прогноз погоды по Кыргызстану на вторник

Кыргызстанка — о своем ВИЧ-статусе: Мы часто сталкиваемся с дискриминацией

Омурбек Бабанов: В Кыргызстане на госслужбы тратится в 2 раза больше, чем в остальных странах

19 сентября 2017, 3:25       Комментарии

В преддверии Дня пожилых людей в Кыргызстане стартовал месячник "Внимание и забота людям пожилого возраста", который продлится до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
Месячник проводится ежегодно для привлечения дополнительного внимания общественности к проблемам, нуждам и потребностям людей пожилого возраста. В мероприятии примут участие все государственные и муниципальные органы, а также органы местного самоуправления.
Для пожилых людей будут организованы праздничные встречи и посещение культурных мероприятий. Волонтеры окажут помощь в домашних делах, подготовиться к зиме. Консультации для пенсионеров проведут врачи, юристы, психологи и другие специалисты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум