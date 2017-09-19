В Кыргызстане стартовал месячник ко Дню пожилых людей

19 сентября 2017, 3:25 Комментарии

В преддверии Дня пожилых людей в Кыргызстане стартовал месячник "Внимание и забота людям пожилого возраста", который продлится до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Месячник проводится ежегодно для привлечения дополнительного внимания общественности к проблемам, нуждам и потребностям людей пожилого возраста. В мероприятии примут участие все государственные и муниципальные органы, а также органы местного самоуправления.

Для пожилых людей будут организованы праздничные встречи и посещение культурных мероприятий. Волонтеры окажут помощь в домашних делах, подготовиться к зиме. Консультации для пенсионеров проведут врачи, юристы, психологи и другие специалисты.