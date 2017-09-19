В институте омбудсмена создан штаб по мониторингу выборов президента страны

19 сентября 2017, 2:12 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев создал штаб по проведению мониторинга выборов президента КР. В штаб вошли сотрудники института омбудсмена, которые будут проводить мониторинг выборного процесса.

Как сообщили в институте, по нарушениям избирательного процесса граждане могут позвонить по короткому номеру 115. По итогам работы штаба омбудсмен представит аналитическую справку о результатах мониторинга для дальнейшего включения в ежегодный доклад.

На основе деятельности штаба К.Оторбаев 18 сентября обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой уделять особое внимание сообщениям о нарушениях избирательного законодательства и принимать своевременные, адекватные меры в рамках законодательства по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.