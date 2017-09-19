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В институте омбудсмена создан штаб по мониторингу выборов президента страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448553-ru.html

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ЦИК передаст в прокуратуру материалы по записи, на которой в КГЮА якобы была агитация за кандидата в президенты, ректор вуза назвал запись монтажом

19 сентября 2017, 2:12       Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев создал штаб по проведению мониторинга выборов президента КР. В штаб вошли сотрудники института омбудсмена, которые будут проводить мониторинг выборного процесса.
Как сообщили в институте, по нарушениям избирательного процесса граждане могут позвонить по короткому номеру 115. По итогам работы штаба омбудсмен представит аналитическую справку о результатах мониторинга для дальнейшего включения в ежегодный доклад.
На основе деятельности штаба К.Оторбаев 18 сентября обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой уделять особое внимание сообщениям о нарушениях избирательного законодательства и принимать своевременные, адекватные меры в рамках законодательства по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

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