Мэрия Бишкека сообщила номера, по которым можно позвонить по вопросам теплоснабжения и водоснабжения

19 сентября 2017, 1:03 Комментарии

Для оперативного решения вопросов, касающихся теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для улучшения качества обслуживания граждан столицы в ОАО "Бишкектеплосеть" работает центр поддержки потребителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. Операторы центра с 7:30 до 19:00 обслуживают телефонные обращения потребителей тепловой энергии посредством многоканальной телефонной линии.

Мэрия города Бишкек просит по всем вопросам, касающимся горячего водоснабжения, обращаться по телефонам ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 - центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры центрального района;

-51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер южного района;

- 56-85-58 - диспетчерская служба.

По вопросам холодного водоснабжения необходимо обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по номеру: 56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).

Номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0707 940 860.

Также для горожан работает круглосуточный сall-центр мэрии города Бишкек, можно звонить на номера: 185 и 1840, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182 185.