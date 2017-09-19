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Мэрия Бишкека сообщила номера, по которым можно позвонить по вопросам теплоснабжения и водоснабжения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448552-ru.html

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19 сентября 2017, 1:03       Комментарии

Для оперативного решения вопросов, касающихся теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для улучшения качества обслуживания граждан столицы в ОАО "Бишкектеплосеть" работает центр поддержки потребителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. Операторы центра с 7:30 до 19:00 обслуживают телефонные обращения потребителей тепловой энергии посредством многоканальной телефонной линии.
Мэрия города Бишкек просит по всем вопросам, касающимся горячего водоснабжения, обращаться по телефонам ОАО "Бишкектеплосеть":
- (0312) 61-11-69 - центр поддержки потребителей;
- 36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры центрального района;
-51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер южного района;
- 56-85-58 - диспетчерская служба.
По вопросам холодного водоснабжения необходимо обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по номеру: 56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).
Номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;
Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0707 940 860.
Также для горожан работает круглосуточный сall-центр мэрии города Бишкек, можно звонить на номера: 185 и 1840, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182 185.

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