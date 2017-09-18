Когда старшая дочь выходила замуж, младшая погибла в ДТП — горе в Чон-Алае

18 сентября 2017, 23:05 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В день свадьбы старшей дочери родители узнали, что в ДТП в Чон-Алайском районе Ошской области погибла младшая дочь, сообщил дядя девушек Майрамбек Тагаев.

© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ воскресенье произошло ДТП в Ошской области — перевернулся Lexus RX-300, за рулем которого сидел 17-летний парен 17 сентября примерно в 16.30 в селе Карамык Чон-Алайского района произошло ДТП. За рулем Lexus RX-300 сидел 17-летний парень, он вез четырех школьниц разного возраста. Водитель не справился с управлением, Lexus слетел с трассы и перевернулся. Скончались девочки 9 и 16 лет. Остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как рассказала Тагаев, в селе Карамык проходили свадебные проводы его 18-летней племянницы, дочери старшего брата.

"На этом торжестве была и моя дочь - пятиклассница. Затем все начали выезжать из Карамыка в Дароот-Коргон на гуляния. Примерно в 14:00 пришла горестная весть, что погибла девятилетняя племянница. Моя же дочь впала в кому, сейчас с трудом вышла из нее, но до сих пор не разговаривает. Нас она узнает только моментами", - рассказал Тагаев.

Мужчина сообщил, в один день его брат выдал замуж одну дочь и потерял другую. Как выяснилось, в ДТП участвовало еще одно авто, его водитель также получил травмы но не такие серьезные.

"Никто из нас не писал заявлений, так как брат хоронил погибшую дочь, а я смотрел за своей дочкой", - отметил дядя.

Одна из погибших девушек была подругой невесты. После того, как стало известно о несчастье, празднование прекратилось и начались поминки.

Как рассказал замдиректора одного из медучреждений района Арстанбек Карыбасов, водитель внедорожника и две девушки находятся в тяжелом состоянии.

"У 17-летнего водителя сотрясение мозга, повреждены грудная клетка и позвоночник. У 18-летней девушки также сотрясение мозга и перелом позвоночника. У 14-летней травма головы, перелом левой ключицы и поврежден позвоночник", - сказал врач.

Они получают всю необходимую медпомощь.

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