Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.56 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Декларация—2016: Чем владеют экс и нынешний главы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства?Декларация—2016: Чем владеют экс и нынешний главы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства?

Когда старшая дочь выходила замуж, младшая погибла в ДТП — горе в Чон-Алае

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448551-ru.html

Похожие новости

Ветеран Чон-Алайского района А.Амитов: Чон-Алай будет голосовать за С.Жээнбекова

В Румынии в результате урагана погибли 8 человек

Брат решил покатать сестренок: Lexus попал в ДТП в Чон-Алае, погибли две девочки, еще двое пострадали

ДТП на Иссык-Куле: пострадали три человека, один погиб на месте

В Оше в результате ДТП погибли двое подростков

18 сентября 2017, 23:05       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В день свадьбы старшей дочери родители узнали, что в ДТП в Чон-Алайском районе Ошской области погибла младшая дочь, сообщил дядя девушек Майрамбек Тагаев.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ воскресенье произошло ДТП в Ошской области — перевернулся Lexus RX-300, за рулем которого сидел 17-летний парен 17 сентября примерно в 16.30 в селе Карамык Чон-Алайского района произошло ДТП. За рулем Lexus RX-300 сидел 17-летний парень, он вез четырех школьниц разного возраста. Водитель не справился с управлением, Lexus слетел с трассы и перевернулся. Скончались девочки 9 и 16 лет. Остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как рассказала Тагаев, в селе Карамык проходили свадебные проводы его 18-летней племянницы, дочери старшего брата.
"На этом торжестве была и моя дочь - пятиклассница. Затем все начали выезжать из Карамыка в Дароот-Коргон на гуляния. Примерно в 14:00 пришла горестная весть, что погибла девятилетняя племянница. Моя же дочь впала в кому, сейчас с трудом вышла из нее, но до сих пор не разговаривает. Нас она узнает только моментами", - рассказал Тагаев.
Мужчина сообщил, в один день его брат выдал замуж одну дочь и потерял другую. Как выяснилось, в ДТП участвовало еще одно авто, его водитель также получил травмы но не такие серьезные.
"Никто из нас не писал заявлений, так как брат хоронил погибшую дочь, а я смотрел за своей дочкой", - отметил дядя.
Одна из погибших девушек была подругой невесты. После того, как стало известно о несчастье, празднование прекратилось и начались поминки.
Как рассказал замдиректора одного из медучреждений района Арстанбек Карыбасов, водитель внедорожника и две девушки находятся в тяжелом состоянии.
"У 17-летнего водителя сотрясение мозга, повреждены грудная клетка и позвоночник. У 18-летней девушки также сотрясение мозга и перелом позвоночника. У 14-летней травма головы, перелом левой ключицы и поврежден позвоночник", - сказал врач.
Они получают всю необходимую медпомощь.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум