Декларация—2016: Чем владеют экс и нынешний главы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства?

18 сентября 2017, 21:46 Комментарии

Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов в 2016 году заработал 529 тыс. 478 сомов по месту основной работы. Такие данные указаны в его декларации за 2016 год, которая была опубликована на сайте Госкадровой службы. Его близкий родственник по месту основной работы заработал 260 тыс. сомов, также во владении указаны 2 дома площадью 56 кв.м и 60 кв.м.

Экс-директор Сабир Атаджанов заработал 181 тыс. 101 сом, 380 тыс. сомов - доходы от аренды земли, сада. Он имеет земельный участок (3 тыс. кв.м), сад с многолетними насаждениями (7 тыс. кв.м) и дом площадью 99 кв.м, также его доля в имущественном пае сельхозкооператива составляет 100%.

В 2016 году близкий родственник С.Атаджанова получил 60 тыс. сомов в виде пенсии и 460 тыс. сомов по месту основной работы. Имеет дом площадью 120 кв.м, земельный участок в 1800 кв.м и сарай (270 кв.м).

Статс-секретарь Азамат Эркебаев получил в виде зарплаты 44,2 тыс. сомов и 250 тыс. сомов от гражданско-правовых сделок, имеет земельный участок в 700 кв.м, автомашину "Тойота Авенсис", 2003 года выпуска (V=2362). У близкого родственника есть квартира площадью 70 кв.м.

Заместитель директора Нурлан Жумаев заработал 457 тыс. 628 сомов, у него есть квартира площадью 45,3 кв.м.

Доходы еще одного замглавы Арсена Рыспекова отсутствуют в его декларации, а во владениях имеет квартиру площадью 34,1 кв.м, у близкого родственника есть машина "Тойота Хайлендер", 2006 года выпуска (V=3300).