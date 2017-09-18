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Казахстан имеет все условия для эффективного сотрудничества с Узбекистаном и Туркменистаном - Назарбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448547-ru.html

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18 сентября 2017, 20:28       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. У Казахстана сегодня есть все условия для эффективного сотрудничества с Узбекистаном и Туркменистаном, сказал в понедельник в ходе встречи с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства ознакомился с новым зданием "Дома Дружбы", в котором расположена областная Ассамблея народа Казахстана, передает пресс-служба Акорды.
"Я приехал к вам после визитов в Узбекистан и Туркменистан. В результате наших встреч и договоренностей снимаются все барьеры и препятствия, которые ранее присутствовали. Сейчас имеются все условия для эффективного сотрудничества с нашими близлежащими соседями", - сказал президент Казахстана.
Назарбаев в субботу находился с государственным визитом в Узбекистане, где провел встречу с президентом Шавкатом Мирзияевым. Также Назарбаев встретился в воскресенье с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Назарбаев прибыл в Туркменистан для участия в масштабных торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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