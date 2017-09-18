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В Узбекистане народ массово привлекается к сбору хлопка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448545-ru.html

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В Узбекистане бюджетников отправляют на сбор хлопка

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18 сентября 2017, 20:34       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Учителя школ, лицеев и колледжей, а также воспитатели детских садов в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ташкентской областях Узбекистана отправлены на сбор хлопка с ночевкой. Между тем, предприниматели из Самарканда и Ферганской долины жалуются на то, что с них собирают деньги за неучастие в сборе хлопка, сообщило радио "Озодлик".
Репортер "Озодлика" смог пообщаться с учителем одной из школ в Зааминском районе Джизакской области, который вместе с коллегами отправился на сбор хлопка.
В беседе без микрофона собеседник, попросивший не указывать его имя, сообщил, что учителей школы, в которой он работает, разделили на десять групп и поочередно отправляют на хлопковые поля с ночевкой.
– Первая группа отправилась на 10-дневный сбор хлопка с ночевкой сегодня утром. Учителя поехали в разные совхозы в Зааминском районе и в соседнем Зафарабадском районе. Среди них есть женщины в возрасте 50-55 лет. Бедняжки, они договорились с местными таксистами, которые утром будут привозить женщин в поле, а вечером – увозить обратно домой. На дорожные расходы им придется ежедневно тратить 5-10 тысяч со своего кармана, – сообщил 17 сентября в разговоре с репортером "Озодлика" учитель одной из школ в Зааминском районе Джизакской области.

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