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В каких районах Бишкека отключат свет 19 сентября — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448544-ru.html

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Ветеран Чон-Алайского района А.Амитов: Чон-Алай будет голосовать за С.Жээнбекова

18 сентября 2017, 21:01       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области во вторник, 19 сентября, возможны сбои с энергоснабжением, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов Бишкека, где могут отключить свет:
<ul> <li>с 9.00 до 18.00 - по проспекту Байтик Баатыра (в доме №53), в жилмассивах "Красный строитель" (по улицам Сары-Челекской, Чон-Курганской, Гончарной, Набережной, Ракетной, Бельской и в переулке Ак-Сайском), "Колмо" (по улицам Мыскал,Умут, Мурас и Махатмы Ганди);</li> <li>с 9.00 до 17.00 - в микрорайоне "Тунгуч" (дом №5) и по улице ДСП, №16;</li> <li>с 9.00 до 13.00 - по улице Московской (дом №53);</li> <li>с 13.00 до 17.00 - в микрорайоне "Восток-5" (в домах №12/2, 18/2, 23/2, 24б, 24в, 25а, 25б) и жилмассиве "Ак-Орго" (по улицам Алты-Бакан, Арабаева, Курманджан Датки, Кербез, Кырк-Кыз и Отуз-Адыр).</li> </ul> Список районов Чуйской области, которые могут остаться без света:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - в городе Шопоков (по улицам Ала-Арчинской, Кирова, Ново-Ала-Арчинской, Первомайской, Западной, Тургенева, Калинина), селах Петровка, Тош-Булак (по улице Гагарина), Константиновка (по улицам Фрунзенской, Октябрьской), Лесхоз, Берлик (по улицам Токтогула, Новой), Лебединовка (по улицам Маяковского, Горького, Восточной, Набережной, Лермонтова, в переулке БЧК, по проспекту Победы), Кок-Жар (по улицам Достук, Маликова, Проектируемой, Молодежной, Ленина, в тупике Логвиненко), Арчалы и поселках Заря, Ак-Кашат;</li> <li>с 10.00 до 14.00 - в селах Национальном, Панфилова, Сокулук (по улицам Монолитной, Первомайской);</li> <li>с 8.30 до 17.00 - в селах Кайырма, Бексе-Джол, Бекитай, Орто-Суу (по улице Токтогула), Большевик (по улицам Центральной, Жекшеналиева) и в Кара-Балте в домах №23-33 по улице Карла Маркса.</li> </ul> Отключения связаны с ремонтом оборудования и линий электропередачи.
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