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Байсалов: Премьер-министр должен покинуть свой пост из-за провала соглашения с Liglass

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/bajsal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448543-ru.html

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18 сентября 2017, 20:28       Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков должен покинуть свой пост вследствие того, что привел в Кыргызстан компанию Liglass Trading, которая не выполнила условия соглашения по ГЭС. Об этом K-News заявил активист Эдиль Байсалов.
По его словам, это соглашение должны были расторгнуть ещё в июле текущего года.
«Я призывал прекратить это позорное шоу еще в июле. Тогда я обращался с письмом к на тот момент действующему премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, — сказал Э.Байсалов, однако решение по соглашению так и не было принято.
Также активист считает, что Сапар Исаков должен подать в отставку, так как "именно он привел эту компанию в Кыргызстан".
"Премьер-министр знал в деталях, что это за компания и чем она занимается на самом деле", — заключит Э.Байсалов.
Напомним, сегодня, 18 сентября, на встрече с журналистами топ-менеджеры Liglass Trading CZ sro опровергли слухи о нелегитимности соглашения с Кыргызстаном, заявив, что "все сказанное активистами и политиками о соглашении между Кыргызстаном и компанией — ложь".
Относительно перевода $37 млн в качестве первого взноса по проекту строительства ГЭС на счета Кыргызстана гендиректор Liglass Trading Михаил Смелик отвечать на вопрос отказался, заявив, что "не хотел бы говорить об условиях переговоров с правительством КР".
Позже в интервью K-News вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что руководство компании Liglass Trading, которое обещало вложить в строительство гидроэлектростанций в КР 383 млн евро, попросило продлить сроки выплаты Кыргызстану $37 млн на неопределенное время.
Позже, опираясь на доводы вице-премьер-министра Дуйшонбека Зилалиева о том, что правительство не имеет правовых возможностей продлить срок оплаты со стороны чешской компанией $37 млн, глава правительства С.Исаков поручил начать процедуру расторжения договора с чешской компанией.

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