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Компания "Сименс" заинтересовалась строительством Рогунской ГЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kompaniia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448541-ru.html

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18 сентября 2017, 20:38       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Делегация компании "Сименс" во главе с президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером посетила Республику Таджикистан 13-14 сентября текущего года. Об этом сообщилоа агентство "Авеста".
Как сообщает пресс-служба ООО "Сименс", в рамках визита состоялись встречи с руководством Республики, а также с партнерами компании в регионе, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном и других секторах.
Руководство "Сименс" провело переговоры с межведомственной Рабочей группой при президенте Таджикистана по реализации проектов в области энергетической инфраструктуры, в ходе которых были представлены возможности компании "Сименс" в электроэнергетическом секторе, в том числе в области модернизации электрических сетей на платформе Smart Grid.
На встрече с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Давлатали Саидом особый акцент был сделан на участии компании "Сименс" в возведении Рогунской ГЭС и международном проекте CASA 1000 по строительству линии передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан и Афганистан. Оба проекта носят стратегический характер для экономики Таджикистана.
Была достигнута договоренность о проведении совместного системного анализа возможностей для развития сотрудничества во всех областях, включая обучение локальных специалистов и поддержку со стороны "Сименс" в поиске источников финансирования.
Делегация компании посетила Рогунскую ГЭС – строящуюся гидроэлектростанцию мощностью 3 600 МВт на реке Вахш. В ближайшее время здесь должна начаться установка поставленных "Сименс" КРУЭ напряжением 220 и 500 кВ. Запуск первой очереди ГЭС запланирован на декабрь 2018 года.
"Надежная и стабильная энергосистема является основой инфраструктуры любой страны и ее экономики, — заявил президент "Сименс" в России Дитрих Меллер. — "Сименс" имеет многолетний опыт успешных поставок оборудования, решений и услуг для энергетики. Мы в полной мере осознаем свою ответственность в рамках запуска первой очереди Рогунской ГЭС и понимаем ее значимость для Таджикистана. Проект CASA 1000 — еще одна возможность для нас внести значительный вклад в развитие энергетического сектора республики".

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