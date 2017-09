На Байконуре идет подготовка к запуску китайского спутника "АзиаСат-9"

18 сентября 2017, 20:42 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. На космодроме Байконур готовятся к очередному пуску ракеты-носителя (РН) "Протон-М", сообщает агентство "Казинформ".

На 28 сентября 2017 года запланирован пуск ракеты космического назначения (РКН) в составе ракеты-носителя "Протон-М", разгонного блока (РБ) "Бриз-М" и телекоммуникационного космического аппарата (КА) "АзиаСат-9" (AsiaSat 9).

По информации пресс-службы Роскосмоса, подготовка к пуску РН "Протон-М" идет по графику. Спутник "АзиаСат-9" прошёл полный цикл автономных проверок и заправлен компонентами топлива. Масса заправленного КА составляет 6 140 кг. В настоящее время КА "АзиаСат-9" установлен на разгонный блок (РБ) "Бриз-М" с помощью переходной системы, которая обеспечивает механическую и электрическую стыковку космического аппарата с разгонным блоком. После проведения электрических проверок сборки, будут проведены монтаж головного обтекателя и заключительные операции сборки КГЧ.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска космического аппарата "АзиаСат-9" с использованием ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила дочерняя компания Центра Хруничева International Launch Services Inc. Спутник "АзиаСат-9" изготовлен компанией Space System/Loral для китайской компании Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd.