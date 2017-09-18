Серик Сапиев прокомментировал бой Головкин - Альварес

18 сентября 2017, 20:45 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Олимпийский чемпион, депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев прокомментировал прошедший в Лас-Вегасе бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом,сообщило агентство "Казинформ".

"Считаю, что Гена в этом бою победил. Касательно начальных раундов, все видели, что Гена настраивается на один жесткий удар. А Альварес в это время "выкидывал" легкие, быстрые удары. Я думаю, что Гене надо было настроиться тоже, "выкидывать" такие быстрые, легкие удары, а там глядишь, и нокаутирующий удар сам придет. После первого раунда я понял, что бой будет тяжелым, потому что по Альваресу видно, что он очень хорошо подготовился", - сказал Сапиев сегодня на пресс-конференции в СЦК.

Обладатель золотой медали по боксу в Олимпийских играх в Лондоне уверен, что в следующем бою Головкин лучше подготовится, потому что у него будет возможность изучить соперника с учетом опыта. "Думаю, он будет боксировать, а не только настраиваться на удар. Все-таки тренеры там опытные, они подскажут Головкину, как надо действовать именно в начальных, средних и в конце. Поэтому, я думаю, Гена лучше подойдет к этому бою и должен одержать победу. (...) Этот результат для Гены, я думаю, неплохой. Он наоборот выиграл. Он обрел болельщиков по всему миру", - резюмировал Серик Сапиев.

Напомним, в воскресенье Головкин завершил бой с Альваресом вничью и сохранил свои пояса.