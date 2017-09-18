Узбекистан выделил Казахстан в качестве наиболее близкого партнера - эксперт

18 сентября 2017, 20:49 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Руководитель программы "Евразийских исследований" в Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президенте РК Руслан Изимов прокомментировал агентству "Казинформ" итоги визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Узбекистан и Туркменистан.

"Государственный визит Нурсултана Назарбаева в Узбекистан можно считать успешным и плодотворным. Узбекские СМИ дали еще более высокую оценку, отметив, что визит Президента Казахстана в Узбекистан стал историческим", -сказал эксперт.

По его словам, узбекская сторона подошла тщательно к подготовке визита. "Презентация специально переведенной на узбекский язык книги нашего президента, посещение музея Толе би, ну, и конечно, вручение ордена высшей степени "Ел юрт хурмати". Все это показывает, что узбекское руководство выделяет Казахстан в качестве наиболее близкого партнера. В свою очередь, Нурсултан Абишевич всегда с почетом и уважением относился к первому президенту Узбекистана и первым делом поехал в Самарканд, возложил цветы к могиле Ислама Каримова", - отметил Руслан Изимов.

Лидеры двух стран встречаются шестой раз за последний год и каждый раз достигают конкретных результатов в переговорах. В этот раз стороны подписали пакет новых документов, касающийся торгов-экономических отношений, инвестиционной политики, а также конкретных проектов в транспортной отрасли.

"Не менее насыщенной была поездка в Туркменистан, где Глава государства принял участие на церемонии открытия Азиатских игр. В Ашхабаде, наш Президент, также, как и в Ташкенте, обратил внимание на необходимость совместного рассмотрения водных вопросов. Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку инициативам официального Ашхабада по решению вопросов водно-экологической проблематики, проводимую Туркменистаном большую работу на посту председателя в Международном фонде спасения Арала", - сказал он.

Кроме того, на повестке дня стоит вопрос расширения взаимодействия в транспортной отрасли. Введенная в строй в прошлом году железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран за короткое время показала свою эффективность. К данной линии через Казахстан присоединился Китай, и первые грузы из китайского города Иу были уже переправлены. То есть, потенциал взаимодействия в этой отрасли большой, и стороны сегодня намерены использовать его.

Президент Казахстана все эти годы последовательно выступает за более тесную кооперацию в регионе. Особенно в вопросах экономического взаимодействия.

"Даже в самые сложные годы, Нурсултан Назарбаев выделял страны Центрально-азиатского региона в качестве приоритетных стран для сотрудничества. Сегодня благодаря многолетним усилиям Президента определенные импульсы к возобновлению былых связей снова появились. И сегодня, как и в прежние годы, казахстанский лидер вновь выступает двигателем региональной кооперации", - заключил руководитель программы "Евразийских исследований" Руслан Изимов.