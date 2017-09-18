Жители Жалал-Абада об объединении Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева

18 сентября 2017, 20:00 Комментарии

Накануне на стадионе "Курманбек" в городе Жалал-Абад было сделано важное политическое заявление: Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев объединились под лозунгом: "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".

Тысячи жителей Жалал-Абада стали свидетелями политического события, отдельные участники встречи рассказали, что они думают об объединении двух политиков.

Гульнара Чокморова, 59 лет: "Мне нравится программа Омурбека Бабанова, его реформы внушают доверие. Хочется верить, что на этом все не закончится, и он осуществит задуманное. Я буду голосовать за него на предстоящих выборах, потому что он хочет кардинальных перемен. Бабанова я уважаю не только как политика, но и как человека. Думаю, пора уже давать дорогу молодым, таким как Бабанов и Торобаев".

Мария Усунбаева, 62 года: "Я прочитала программу, вижу по телевизору, как он выступает и говорит, что будет работать во благо народа. Верю, что Омурбек Бабанов сможет создать для народа рабочие места, чтобы наши сыновья не уезжали. Очень волнуемся за тех, кто в России. У меня двое сыновей работают там. Хочу, чтобы они вернулись к себе на родину и работали рядом с нами. Верю, что Бабанов сможет поднять экономику Кыргызстана. Поэтому пришла сюда его поддержать".

Искаков Надир, 53 года: "Я голосую за Бабанова, потому что знаю: он политик, которому можно доверять. Будучи премьером он сделал много хорошего для народа. А получится ли у него направить Кыргызстан на правильный путь, покажет время. Я рад, что они с Торобаевым объединились, это мощная сила. Они оба молодые, энергичные, патриоты своей страны".

Даткайым Ташбатырова, 26 лет: "Вижу, как Омурбек Бабанов выступает по телевизору, читаю в интернете его заявления против коррупции в стране. В первую очередь, поддерживаю его за это. Во-вторых, он обещает удвоить зарплату учителям и врачам. Как сельская учительница могу сказать, что 6 тысяч сомов ни на что не хватает, мы устали еле сводить концы с концами. Мы устали от лживых фраз политиков и пустых обещаний. Хочется уже перемен в стране".

Абдыгул Ташбаев, 68 лет: "Бабанов и Торобаев, как мне кажется, были самыми достойными кандидатами. Нам, старикам, нужно уже давать дорогу молодым, они гораздо умнее нас, гибкие, понимают, как быстро все меняется в мире. Думаю, хватит уже, настрадались за 26 лет. Хотим, чтобы в стране был достойный президент, который знает, как править государством. Только тогда будет порядок, процветание и мир. Зачем нам 120 депутатов, от которых мало толку? Только сосут деньги у народа. Была бы моя воля, хорошенько бы провел чистку там, наверху. Надеюсь, Бабанов этим займется. Стране нужны чистые, не коррумпированные политики".