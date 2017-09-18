День 18 Сентября: "Четверку" разобрали поштучно

18 сентября 2017, 20:07 Комментарии

В начале августа Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев решили объединиться для решения одного архиважного вопроса - целостности и суверенитета страны. Было абсолютно очевидно, что 4 политика объединились, чтобы докапитализировать свои имена до крупного оптового пакета и выгодно его продать. Но в их действиях наступила пауза - объявили об объединении с целью поддержать единого кандидата, но имя единого кандидата не называли. Правда, один из кандидатов, Торобаев, все время повторял, что единым кандидатом должен был стать только он.

Время показало, что оптовых покупателей на 4 харизмы в одном пакете не нашлось и кандидатов начали разбирать поштучно. Причина банальная - кресло премьер-министра в нашей стране одно, а не четыре.

В итоге одного кандидата забрал к себе Жээнбеков, а еще двух кандидатов забрал к себе Бабанов. Пока не удел остается Келдибеков.

Бабанов, как политик с севера, каждые выборы решает одну и ту же задачу - ищет союзников на юге. В Жогорку Кенеше V созыва фракция "Республика" дезинтегрировалась - от нее оторвалась южная часть. В 2015 году ему пришлось войти в союз с Ташиевым. Но, как показывает практика, этот тандем бывает трудно удержать в стабильности после выборов. Причины называются разные, но суть у них одна...

В Кыргызстан по просьбе правительства прибыл владелец Liglass Trade Михаил Сменик. Сегодня истекает срок уплаты денег за акции ЗАО "Верхненарынский ГЭС" в сумме $37 млн. Но Сменик приехал со встречным предложением - продлить срок уплаты этих денег из-за "форс-мажора". "Форс-мажором" одного из потенциально крупнейших частных зарубежных инвесторов нашей страны стали публикации в СМИ, то есть политика.

Более того, из-за публикаций в СМИ более 40 счетов пана Сменика в уважаемых банковских конгломератах оказались в некоем "режиме специального рассмотрения комиссии", вроде Unicredit Group. Это что-то новое даже для Европы - потерять полный контроль над собственностью только на основании статьи в прессе.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня также собирал прессу. По его словам, до заключения соглашения он не знал о существовании компании China Intellegence Information Group, зарегистрированной в Неваде (США). По словам Сменика, 92% акций принадлежат ему, а остальные 8% в свободной продаже. Акции компании с июля, то есть с момента подписания соглашения с Кыргызстаном, взлетели, как сообщил Сменик, в 26 тысяч раз. Капитализация компании выросла на $23 млн.

Сейчас China Intellegence Information Group проходит процесс регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и может уже выйти на листинг где-нибудь. Пока размещением акций на вторичном рынке занимается Уэйнс Хайес (Wayne Hayes). Сменик сегодня на пресс-конференции опровергал, что тот был ранее осужден за мошенничество, согласно Сменику его осудили на 5 лет, потому что... "поругался с кандидатом в президенты США".

По словам Зилалиева, он признает, что есть репутационные потери от соглашения. Но он напомнил, что при аналогичной ситуации 2 года назад, когда казахская компания вышла из соглашения по Кутесаю с инвестициями в $10 млн, никто не обратил на это внимания. Нынешнее повышенное внимание он связал с предстоящими президентскими выборами.

Премьер-министр Сапар Исаков позднее вечером 18 сентября на совещании поддержал предложение госорганов по расторжению соглашения с Liglass Trading CZ SRO. Несомненно, что издержки стали слишком большими.

Контрольно-ревизионная группа при ЦИК опубликовала информацию о движении денежных средств из избирательных фондов 13 кандидатов на должность президента Кыргызстана по состоянию на 18 сентября. Общая сумма израсходованных из фондов кандидатов средств составила 226 млн 913 тыс. 214 сомов.

Другими словами, все 13 кандидатов израсходовали на выборы $3,3 млн или стоимость 5-10 элитных квартир в Бишкеке. Словом, или кандидаты действительно ничего не тратят, или все на них работают бесплатно. Или третье?