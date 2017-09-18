Исаков: Правительство расторгнет договор с Liglass Trading

18 сентября 2017, 19:52 Комментарии

Правительство расторгнет договор с чешской компанией Liglass Trading CZ. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил премьер-министр Сапар Исаков.

На совещании правительства вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев проинформировал о текущей ситуации по соглашению с чешской стороной. Зилалиев отметил, что согласно договору, компания должна была перечислить средства, что не было сделано. В случае невыплаты, правительство имеет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

Сапар Исаков поддержал это решение и дал поручение соответствующим госорганам проработать вопрос о расторжении.

Исаков поинтересовался, каков в этой ситуации ущерб интересам кыргызской стороны, на что председатель ГКПЕН Улан Рыскулов ответил, что ущерба нет, поскольку на момент поступления предложения от чешской компании других желающих реализовать этот проект не было.

По условиям договора 1 млн. 147 тыс. долларов, переведенные в качестве залогового платежа, останутся у правительства Кыргызстана.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС, от которых ранее отказалась российская "РусГидро". В эти проекты чешская компания в общей сложности должна была вложить $230 миллионов.

Согласно договору компания должна была до 19 сентября [ur=http://www.vb.kg/doc/366219_liglass_trading_cz_sro_oplatit_kr_37_millionov_19_sentiabria.htmll]перевести[/url] $37 млн, которыми кыргызская сторона намеревалась покрыть долг перед российской стороной за часть выполненных работ по строительству ВНК ГЭС.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.

19 сентября истекает срок выплат $37 млн. и сегодня, 18 сентября, Liglass Trading попросила отсрочить срок из-за проблем компании.