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Зилалиев: Письмо от МИДа о ненадежности Liglass Trading к нам не поступало

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366516_zi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448532-ru.html

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18 сентября 2017, 20:01       Комментарии

ГКПЕН не располагал информацией МИД КР о ненадежности чешской компании Liglass Trading. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.
На совещании премьер-министр поинтересовался у чиновников, как, несмотря на то, что в СМИ была критическая информация в адрес компании, был заключен договор. Зилалиев отметил, что письмо посольства кыргызских дипломатов в Чехии о ненадежности компании в ГКПЕН не поступало. При принятии решения комитет имел лишь официальное письмо от Министерства промышленности Чехии, которое поддержало компанию.
Премьер-министр добавил, что в бытность руководителем аппарата президента он получил от своего руководителя аналогичное письмо в пользу этой компании. В доказательство он поручил обнародовать эти письма в СМИ.
Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС, от которых ранее отказалась российская "РусГидро". В эти проекты чешская компания в общей сложности должна была вложить $230 миллионов.
Согласно договору компания должна была до 19 сентября [ur=http://www.vb.kg/doc/366219_liglass_trading_cz_sro_oplatit_kr_37_millionov_19_sentiabria.htmll]перевести[/url] $37 млн, которыми кыргызская сторона намеревалась покрыть долг перед российской стороной за часть выполненных работ по строительству ВНК ГЭС.
Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.
Срок выплаты 37 миллионов истекает 19 сентября и сегодня руководство в компании попросили отсрочку. Правительство решило в одностороннем порядке расторгнуть договор.

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