Горячая вода покинула ваш дом? Звоните в "Бишкектеплосеть"

18 сентября 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В ОАО "Бишкектеплосеть" заработал сall-центр приема жалоб от населения, сообщила пресс-служба мэрии.

Последние несколько недель в редакцию Sputnik Кыргызстан поступали жалобы бишкекчан на то, что из горячих кранов долго течет холодная вода. Такая участь постигла жителей 3-12 микрорайонов.

Операторы центра "Бишкектеплосеть" с 7.30 до 19.00 будут обслуживать телефонные обращения потребителей по следующим номерам:

<ul> <li>61-11-69 - центр поддержки потребителей;</li> <li>36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры центрального района;</li> <li>51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер Южного района;</li> <li>56-85-58 - диспетчерская служба.</li> </ul> По вопросам холодного водоснабжения необходимо обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по номеру 56-03-20 - центральная дежурная диспетчерская служба.

Номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

<ul> <li>Ленинский район - (0557) 99-79-27 Аскат Карынбаев;</li> <li>Октябрьский район - (0554) 95-55-09 Таалайбек Акматбаев;</li> <li>Первомайский район- (0558) 33-66-40 Руслан Шарапов;</li> <li>Свердловский район - (0707) 94-08-60 Рустам Касымбеков.</li> </ul> Также для горожан работает круглосуточный сall-центр мэрии Бишкека. Можно звонить на 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру (0554) 18-21-85.

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