Правительство решило расторгнуть договор с чешской компанией Liglass Trading

18 сентября 2017, 19:59 Комментарии

Кыргызстан расторгнет договор с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была заплатить $37 млн, построить и ввести в эксплуатацию Ак-Булунскую ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Об этом заявлено на совещании правительства.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков принял такое решение.

"Вице-премьер-министр Дуйшонбек Зилалиев отметил, что правительство не имеет правовых возможностей продлить срок оплаты со стороны чешской компанией $37 млн. Опираясь на его доводы, глава правительства поручил начать процедуру расторжения договора с чешской компанией", – говорится в сообщении.

Ранее, на встрече с журналистами Зилалиев заявил, что скорее всего Liglass не сможет заплатить $37 млн и отметил, что готов понести персональную ответственность.

Напомним, на встрече с журналистами топ-менеджеры Liglass Trading CZ sro опровергли слухи о нелегитимности соглашения с Кыргызстаном, заявив, что "все сказанное активистами и политиками о соглашении между Кыргызстаном и компанией — ложь".

Относительно перевода $37 млн в качестве первого взноса по проекту строительства ГЭС на счета Кыргызстана гендиректор Liglass Trading Михаил Смелик отвечать на вопрос отказался, заявив, что "не хотел бы говорить об условиях переговоров с правительством КР".

Позже в интервью K-News вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что руководство компании Liglass Trading, которое обещало вложить в строительство гидроэлектростанций в КР 383 млн евро, попросило продлить сроки выплаты Кыргызстану $37 млн на неопределенное время.