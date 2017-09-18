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Совещание в ЮНЕСКО: Доступ к информации - ключ к устойчивому развитию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/soveshcha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448529-ru.html

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18 сентября 2017, 19:23       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Роль доступа к информации в достижении Целей устойчивого развития ООН является в этом году темой обсуждений в рамках Международной программы развития коммуникации (МПРК), которые состоятся в штаб-квартире ЮНЕСКО 28 сентября (10:00-17:15). Об этом распространила информацию пресс-служба ЮНЕСКО из Парижа.
Ведущие мировые и общественные деятели, видные журналисты, эксперты средств массовой информации, лидеры гражданского общества и представители интеллигенции соберутся, чтобы обсудить роль независимых и плюралистических СМИ, а также информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в борьбе с неравенством, повышении школьной успеваемости и расширении доступа к чистой энергии.
Среди докладчиков будут Салил Шетти (Генеральный секретарь Международной амнистии), Фатих Бироль (Исполнительный директор Международного энергетического агентства) и Тарья Халонен (бывший президент Финляндии), Они изучат пути решения проблем, связанных с конкретными Целями устойчивого развития. Специалисты в области средств массовой информации, журналисты и активисты также будут размышлять над ключевыми вопросами обеспечения доступа общественности к качественной информации как на глобальном, так и на местном уровне. Среди обсуждаемых тем будут защита данных, меры по борьбе с коррупцией, прозрачность и подотчетность. Среди докладчиков будут Эми Гудман (американский журналист-расследователь, ведущая программы "Демократия сейчас!") и Гвен Листер (журналист-расследователь, издатель и активист в области свободы прессы в Намибии).
Международная программа ЮНЕСКО по развитию коммуникации уже второй год подряд организует дебаты по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

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