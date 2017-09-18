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Ветеран Чон-Алайского района А.Амитов: Чон-Алай будет голосовать за С.Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/veteran-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448528-ru.html

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В Бишкеке домком заставляет жителей голосовать за Жээнбекова

18 сентября 2017, 19:26       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с избирателями Чон-Алайского района Ошской области в рамках своей избирательной кампании.
Выступивший на встрече ветеран района Абдилла Амитов отметил, что Сооронбай Жээнбеков будучи премьер-министром, приезжал в Чон-Алай несколько раз, когда район пережил стихийные бедствия и поручил в оперативном порядке начать строительство социальных объектов. "Он взял под свой контроль строительство школы в селе Кара-Тейит, больницы в Карамыке, двухэтажной больницы в селе Жекенди, школы в селе Шибээ", - подчеркнул ветеран.
Он отметил, что сам СооронбайЖээнбеков является выходцем горного, отдаленного района и не оставил их наедине со стихийным бедствием. "Он решал наши проблемы, решает по сей день. Не раздает пустых обещаний, а если пообещал, то обязательно исполнит. Мы видим, что политика, проводимая сегодняшним президентом, принесла мир и стабильность нашей стране. Строятся дороги, свет не отключают. Мы должны избрать президентом человека, который укрепит и продолжит начатые дела. Таким человеком является Сооронбай Жээнбеков! Чон-Алай будет голосовать за Сооронбая Жээнбекова!", - заявил Абдилла Амитов.
На встречу с кандидатом в Чон-Алае пришли более 5 тыс. человек.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>

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