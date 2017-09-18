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Кыргызстан в одностороннем порядке расторгает соглашение с Liglass Trading

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448526-ru.html

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18 сентября 2017, 19:35       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан в одностороннем порядке расторгает соглашение с чешской компанией Liglass Trading. Такое решение сегодня на рабочем совещании принял премьер-министр Сапар Исаков.
Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев доложил, что чешская компания направила официальное письмо с просьбой отсрочить срок выплаты 37 млн долларов согласно договору.
"Мы пришли к общему мнению, что правовых возможностей в соответствии с законодательством и соглашению нет. Мы пришли к мнению, что соглашение необходимо расторгнуть в одностороннем порядке", - сказал Зилалиев.
Сапар Исаков поручил начать все процедуры по расторжению договора в одностороннем порядке.
"Важно, чтобы все было сделано правильно, чтобы мы не проиграли в судах. У нас есть полные основания в связи с тем, что одна из сторон не выполнила обязательства", - сказал премьер.
Также, выяснилось, что 1 млн 147 тыс долларов, которые ранее вносились в качестве гарантийного взноса, остаются в Кыргызстане.
Напомним, что 10 июля 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO, согласно которому последние должны построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую гидроэлектростанции Верхне-Нарынского каскада, а также 10 малых ГЭС.
Ранее реализацией проекта занималась российская компания "РусГидро", однако из-за кризиса, разразившегося в 2014 году, проект был заморожен. В 2016 году Кыргызстан денонсировал соглашение с российской стороной.
Согласно условиям соглашения с чешской компанией, Liglass Trading CZ SRO должна инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Именно такая сумма необходима для начала передачи 50% акций доли "РусГидро" новым инвесторам.

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