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Исаков поручил расторгнуть соглашение с Liglass по ВНК и малым ГЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448524-ru.html

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Смелик удивился, узнав, что "РусГидро" намерен подать в суд на Кыргызстан из-за денонсации соглашения по ВНК ГЭС

18 сентября 2017, 19:24       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков на срочном совещании правительства поручил расторгнуть соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO в одностороннем порядке.
Сегодня, 18 сентября, компания Liglass Trading CZ, SRO обратилась к правительству КР с просьбой продлить срок выплаты 37 миллионов долларов за Верхне-Нарынский каскад ГЭС, сообщил вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев. Крайний срок был 19 сентября.
"Просят продлить. Мы оперативно собрали госорганы и пришли к выводу, что правовых возможностей не имеется, просьба не соответствует действующим законам и соглашениям. Поэтому внесено предложение расторгнуть в соглашение в одностороннем порядке", - сообщил Зилалиев.
Исаков согласился и поручил начать процедуру расторжения соглашения с Liglass по строительству ВНК и малых ГЭС в одностороннем порядке.
10 июля нынешнего года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".
Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ, которые не верили, что компания будет строить ГЭС.
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