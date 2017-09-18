Исаков поручил расторгнуть соглашение с Liglass по ВНК и малым ГЭС

18 сентября 2017, 19:24 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков на срочном совещании правительства поручил расторгнуть соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO в одностороннем порядке.

Сегодня, 18 сентября, компания Liglass Trading CZ, SRO обратилась к правительству КР с просьбой продлить срок выплаты 37 миллионов долларов за Верхне-Нарынский каскад ГЭС, сообщил вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев. Крайний срок был 19 сентября.

"Просят продлить. Мы оперативно собрали госорганы и пришли к выводу, что правовых возможностей не имеется, просьба не соответствует действующим законам и соглашениям. Поэтому внесено предложение расторгнуть в соглашение в одностороннем порядке", - сообщил Зилалиев.

Исаков согласился и поручил начать процедуру расторжения соглашения с Liglass по строительству ВНК и малых ГЭС в одностороннем порядке.

10 июля нынешнего года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".

Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ, которые не верили, что компания будет строить ГЭС.

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