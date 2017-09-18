С.Жээнбеков: Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС

18 сентября 2017, 19:19 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Если бы в свое время, еще в 2012 году, не были приняты неверные решения в сфере ветеринарии, наша продукция сумела бы еще раньше, еще легче выйти на рынок ЕврАзЭС. Об этом во время встречи с избирателями города Нарын заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. "Из-за популистской реформы тогдашнего Правительства сфера ветеринарии была разрушена. Из-за ослабления ветеринарного контроля резко обострилась эпизоотическая ситуация в стране. При вступлении в ЕврАзЭС моему Правительству пришлось немало потрудиться, чтобы избавиться от последствий тех популистских решений, на это ушло немало драгоценного времени. С первых дней своего премьерства я начал работать над этой проблемой, выравнивая ситуацию в сфере ветеринарии", - рассказал С.Жээнбеков.

Он подчеркнул: "Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС. Уже готова инфраструктура для экспорта – систему фитосанитарного, ветеринарного контроля приводим в соответствии с международными стандартами, обновлены лаборатории и пропускные пункты на границах. Снят фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном". Результатом таких мер стал рост экспорта. "Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13 процентов, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30 процентов! В апреле 2016 года, когда я только приступил к должности Премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность – на 26%. За шесть месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,4%, промышленность – на 31,6 процентов", - отметил С.Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстан уже видит результаты вступления в Евразийский экономический союз. "Наши трудовые мигранты в России уже обладают равными, с местными гражданами, правами и имеют возможность устраиваться на хорошие должности, исходя из своих способностей и уровня образования", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>