Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.56 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Совещание в ЮНЕСКО: Доступ к информации - ключ к устойчивому развитиюСовещание в ЮНЕСКО: Доступ к информации - ключ к устойчивому развитиюМажьтесь солнцезащитным кремом — прогноз погоды по Кыргызстану на вторникМажьтесь солнцезащитным кремом — прогноз погоды по Кыргызстану на вторник

С.Жээнбеков: Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448523-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов: В Кыргызстане на госслужбы тратится в 2 раза больше, чем в остальных странах

В ОАО "Бишкектеплосеть" работает Call-центр по приему жалоб от населения

Кыргызстанцы в Москве: работать на своих и со своими

Минэкономики КР презентовало бизнес-сообществу программу «40 шагов в будущее»

Каждый второй павильон в Бишкеке работает незаконно

18 сентября 2017, 19:19       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Если бы в свое время, еще в 2012 году, не были приняты неверные решения в сфере ветеринарии, наша продукция сумела бы еще раньше, еще легче выйти на рынок ЕврАзЭС. Об этом во время встречи с избирателями города Нарын заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. "Из-за популистской реформы тогдашнего Правительства сфера ветеринарии была разрушена. Из-за ослабления ветеринарного контроля резко обострилась эпизоотическая ситуация в стране. При вступлении в ЕврАзЭС моему Правительству пришлось немало потрудиться, чтобы избавиться от последствий тех популистских решений, на это ушло немало драгоценного времени. С первых дней своего премьерства я начал работать над этой проблемой, выравнивая ситуацию в сфере ветеринарии", - рассказал С.Жээнбеков.
Он подчеркнул: "Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС. Уже готова инфраструктура для экспорта – систему фитосанитарного, ветеринарного контроля приводим в соответствии с международными стандартами, обновлены лаборатории и пропускные пункты на границах. Снят фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном". Результатом таких мер стал рост экспорта. "Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13 процентов, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30 процентов! В апреле 2016 года, когда я только приступил к должности Премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность – на 26%. За шесть месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,4%, промышленность – на 31,6 процентов", - отметил С.Жээнбеков.
По его словам, Кыргызстан уже видит результаты вступления в Евразийский экономический союз. "Наши трудовые мигранты в России уже обладают равными, с местными гражданами, правами и имеют возможность устраиваться на хорошие должности, исходя из своих способностей и уровня образования", - заявил Сооронбай Жээнбеков.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум