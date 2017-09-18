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Она носит жизнь в сумке — борьба бишкекчанки со смертельной болезнью

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448522-ru.html

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18 сентября 2017, 18:54       Комментарии

Чолпон Рысалиевой 47 лет, и она страдает редким заболеванием - альвеококкозом печени. Ее жизнь поддерживает аппарат, который она постоянно носит в небольшой сумке. Перспективы нерадужные: если не сделать операцию, болезнь перерастет в цирроз, и это приведет к летальному исходу. Женщина до сих пор с трудом верит, что смертельно больна.
"Я не понимаю, как и где могла заболеть. Альвеококкоз является разновидностью эхинококкоза, и им можно заразиться от собак и кошек. А мы с сыном живем в городе, а не в селе. Более того, я девять лет работала с детьми", - рассказала женщина.
В 2014 году ей сделали операцию по удалению 75 процентов печени и желчного пузыря. Но оказалось, что вирус остался в жизненно важном месте.
Рысалиева меняет аппарат, очищающий печень, через 7-8 месяцев. Каждая замена стоит около 8 тысяч сомов, немало денег уходит и на лекарства. Так как Чолпон не может работать, ее содержит 23-летний сын.
"Все лекарства покупает сын. Заботится обо мне только он, зарабатывая на стройке разнорабочим. Родственники помогают с уборкой и стиркой. Я по дому не могу ничего делать, быстро устаю. Врачи говорят, что нужно пересаживать печень. Я слышала, что в Индии такая операция стоит 35 тысяч долларов. Нам негде взять такие деньги. Ходить все время с аппаратом тоже невозможно - чувствую сильные боли, особенно в правом боку. Уповаю только на Бога, живу надеждой на лучшее", - сказала Рысалиева.
У Чолпон Рысалиевой нет мужа, они развелись после операции. Дочь в прошлом году вышла замуж и не имеет возможности помогать. Женщина надеется лишь на сына.
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