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Мажьтесь солнцезащитным кремом — прогноз погоды по Кыргызстану на вторник

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448521-ru.html

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18 сентября 2017, 19:13       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Во вторник, 19 сентября, в Кыргызстане будет солнечно и безветренно, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью 12-14 градусов тепла, днем +26...+28.
В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 21-26 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +20...+22.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 21-26 градусов выше нуля.
В Бишкеке днем 26...28 тепла, в ночь на 20 сентября +12...+14.
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