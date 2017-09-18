Мажьтесь солнцезащитным кремом — прогноз погоды по Кыргызстану на вторник

18 сентября 2017, 19:13 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Во вторник, 19 сентября, в Кыргызстане будет солнечно и безветренно, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью 12-14 градусов тепла, днем +26...+28.

В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 21-26 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +20...+22.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 21-26 градусов выше нуля.

В Бишкеке днем 26...28 тепла, в ночь на 20 сентября +12...+14.

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