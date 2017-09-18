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Стивен Сигал рассказал курсантам Академии МВД о своем полицейском прошлом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448520-ru.html

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18 сентября 2017, 18:41       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Американский актер Стивен Сигал посетил Академию МВД имени Эргеша Алиева, сообщила пресс-служба вуза.
© Фото / пресс-служба МВД КРАмериканский актер Стивен Сигал посетил Академию МВД имени Эргеша Алиева Актер прилетел в Бишкек и до этого встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. Они обсудили идеи, касающиеся III Всемирных игр кочевников.
Отдав дань памяти первому генералу кыргызской милиции и возложив цветы к памятнику Эргешу Алиеву, он посетил учебный корпус и музей академии.
В музее его внимание привлекли мундир и боевая шашка Алиева, а также коллекция изъятого оружия на криминалистическом полигоне.
На встрече с личным составом вуза Стивен Сигал рассказал о своей биографии, особо отметив при этом работу в полиции штата Луизиана помощником шерифа. Он рассказал, что и сейчас сотрудничает с полицией, но уже в резерве. Курсанты узнали, что Стивен Сигал много лет тренировал личный состав полиции боевым искусствам, да и сам принимал участие в спецоперациях. В понедельник в Федерации айкидо Стивен Сигал даст мастер-класс.
Офицеры и курсанты задавали вопросы, касающиеся его полицейской деятельности. Он подчеркнул, что полицейский должен служить обществу и людям, стоять на страже закона.
Сигал расписался в книге почетных гостей академии, состоялось памятное фотографирование с курсантами и сотрудниками вуза.
Стивен Сигал является послом Всемирных игр кочевников. В 2016 году, на II ВИК, он на коне и в одеянии, похожем на доспехи, открывал парад участников. Ранее актер поздравил Исакова с назначением на пост премьер-министра.
III Всемирные игры кочевников планируется провести осенью следующего года.
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