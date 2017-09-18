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Омурбек Бабанов: В Кыргызстане на госслужбы тратится в 2 раза больше, чем в остальных странах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448519-ru.html

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18 сентября 2017, 18:10       Комментарии

В Кыргызстане на государственные службы выделяется в среднем в 2 раза большая доля, чем в остальных странах. Об этом заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
"14% бюджета республики тратится на государственные службы. В 2016 году на эти цели ушло 14,8 млрд сомов. На всю систему здравоохранение мы тратим на 2,5 млрд меньше. При этом с каждым годом эти цифры растут. На 2017 год на обеспечение чиновников уже заложено 20,2 млрд сомов!" — сказал Бабанов.
По его словам, эти траты возможно и были бы оправданы при эффективной и слаженной работе государственного аппарата, однако при нынешней ситуации об этом и речи нет.
"Сама структура государственной службы требует жесткой оптимизации. Мы не можем позволить себе тратить такую внушительную часть бюджета на раздутые штаты министерств, служебные машины и командировки чиновников", — заключил политик.
Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 18.09.2017 г. Тираж: 1.

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