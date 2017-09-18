Кыргызстанка — о своем ВИЧ-статусе: Мы часто сталкиваемся с дискриминацией

18 сентября 2017, 18:12 Комментарии

Кыргызстанка Бактыгуль Шукуровой призналась, что уже семь лет живет с диагнозом ВИЧ. Об истории своей болезни и проблемах, с которыми сталкиваются ВИЧ-положительные люди, женщина рассказала, выступая на национальной конференции по ВИЧ и туберкулезу в Бишкеке.

"Нас с каждым днем становится больше. Мы все разные — женщины, мужчины, много детей, инфицированных в медицинских учреждениях. У нас разные жизненные заботы: заработать на жизнь, вырастить и выучить своих детей, общаться с родственниками, соседями и друзьями. Мы научились жить со своей болезнью, но многие из нас, к сожалению, еще не знают, что больны, и таковых в Кыргызстане более 8 тыс. человек. Шесть лет назад я начала принимать терапию. Я знала людей, которые не дожили до сегодняшнего дня и погибли от СПИДа. Когда я думаю об этом, то чувствую страх и боль. В то же время я благодарна всем тем, кто поддержал меня в непростое время, благодарна международным организациям, государству, что есть лекарства, которые обеспечивают мне полноценную жизнь», — рассказывает Бактыгуль Шукурова.

По словам женщины, самое сокровенное ее желание на сегодняшний день — быть уверенной в завтрашнем дне и чувствовать себя в безопасности.

«Мы часто сталкиваемся с негативным отношением, когда обращаемся в медицинские учреждения. Буквально на днях узнала, что человеку делали операцию, и в это время у него выявили ВИЧ. Ему нужна была повторная операция, но ее отказывались делать из-за ВИЧ-статуса. И таких случаев много. Стигма и дискриминация остается серьезной проблемой, из-за которой люди не хотят обращаться за услугами. Они вынуждены тщательно скрывать наличие болезни, и это часто становится причиной их преждевременной смерти», — сетует Бактыгуль.

«Но главное, что вызывает нашу тревогу, — будут ли лекарства? Сможет ли государство обеспечить все необходимые условия, чтобы люди с ВИЧ не умирали. Мы видим, что в некоторых странах бывают перебои с лекарствами, помним, как из-за нехватки лекарств в 2014 году более 500 человек стояли в очереди для лечения устойчивого туберкулеза. По прогнозам ЮНЭЙДС, если не будет достаточного финансирования, то до 2020 года будет несколько тысяч смертей среди людей, живущих с ВИЧ. Я не хочу быть в их числе. Я и мои друзья готовы бороться за свою жизнь. Мы также не хотим, чтобы увеличивалось количество людей с ВИЧ, а для этого должны продолжаться профилактические программы. Хотим верить в то, что руководство страны подтвердит и проявит глубокую политическую волю по принятию всех мер в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом", — заявила Бактыгуль Шукурова.