В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 сентября отключат электричество

18 сентября 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 19 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Сары-Челекская, Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, переулок Ак-Сайский);

– улица Байтик баатыра (дом №53);

– микрорайон "Тунгуч" (дом №5);

– жилмассив "Колмо" (улицы Мыскал,Умут, Мурас, М.Ганди);

– улицы Куренкеева, Кудрука, Белинского, переулок Долонский.

С 9:00 до 13:00:

– улица Московская (дом №53).

С 13:00 до 17:00:

– микрорайон "Восток-5" (дома №№ 12/2;18/2; 23/2; 24Б; 24В; 25а; 25 Б);

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Курманжан датка, Кербез, Кырк-Кыз, Отуз-Адыр).

С 9:00 до 17:00:

– улица ДСП, №16.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Петровка;

– город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Ново-Ала-Арчинская, Первомайская, Западная, Тургенева, Калинина);

– поселки Заря, Ак-Кашат;

– село Тош-Булак (улица Гагарина);

– села Константиновка (улицы Фрунзенская, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Восточная, Набережная, Лермонтова, переулок БЧК, проспект Победы);

– села Кок-Жар (улицы Достук, Маликова, Проектируемая, Молодежная, Ленина, Тупик Логвиненко), Лебединовка (улица Восточная), Луговое;

– села Таш-Добо (улица Комсомольская), Маевка (улицы Дачная, Школьная, Ала-Арчинская);

– село Арчалы (улица Кочоко).

С 10:00 до 14:00:

– села Национальное, Панфилова, Сокулук (улицы Монолитная, Первомайская).

С 8:30 до 17:00:

– села Кайырма, Боксо-Джол, Бекитай;

– село Орто-Суу (улица Токтогула);

– село Большевик (улицы Центральная, Жекшеналиева);

– город Кара-Балта (улица К. Маркса дома №№ 23-33).