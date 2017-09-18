В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 сентября отключат электричество

18 сентября 2017, 18:30 Комментарии
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 19 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Сары-Челекская, Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, переулок Ак-Сайский);
– улица Байтик баатыра (дом №53);
– микрорайон "Тунгуч" (дом №5);
– жилмассив "Колмо" (улицы Мыскал,Умут, Мурас, М.Ганди);
– улицы Куренкеева, Кудрука, Белинского, переулок Долонский.
С 9:00 до 13:00:
– улица Московская (дом №53).
С 13:00 до 17:00:
– микрорайон "Восток-5" (дома №№ 12/2;18/2; 23/2; 24Б; 24В; 25а; 25 Б);
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Курманжан датка, Кербез, Кырк-Кыз, Отуз-Адыр).
С 9:00 до 17:00:
– улица ДСП, №16.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Петровка;
– город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Ново-Ала-Арчинская, Первомайская, Западная, Тургенева, Калинина);
– поселки Заря, Ак-Кашат;
– село Тош-Булак (улица Гагарина);
– села Константиновка (улицы Фрунзенская, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Восточная, Набережная, Лермонтова, переулок БЧК, проспект Победы);
– села Кок-Жар (улицы Достук, Маликова, Проектируемая, Молодежная, Ленина, Тупик Логвиненко), Лебединовка (улица Восточная), Луговое;
– села Таш-Добо (улица Комсомольская), Маевка (улицы Дачная, Школьная, Ала-Арчинская);
– село Арчалы (улица Кочоко).
С 10:00 до 14:00:
– села Национальное, Панфилова, Сокулук (улицы Монолитная, Первомайская).
С 8:30 до 17:00:
– села Кайырма, Боксо-Джол, Бекитай;
– село Орто-Суу (улица Токтогула);
– село Большевик (улицы Центральная, Жекшеналиева);
– город Кара-Балта (улица К. Маркса дома №№ 23-33).