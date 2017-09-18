"Северэлектро" отключит более 6 тысяч абонентов за несвоевременную оплату

18 сентября 2017, 17:55 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. ОАО "Северэлектро" планирует 19, 20 сентября дистанционно отключить за несвоевременные платежи за электроснабжение более шести тысяч бытовых абонентов, сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на первое сентября сумма задолженности бытовых абонентов по г. Бишкек составляет 63,4 млн. сом.

Напомним, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI" и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

Кроме этого, ОАО "Северэлектро" с 20 сентября планирует в Бишкеке за несвоевременную оплату отключить также ряд ведомств и учреждений.

По состоянию на первое сентября сумма задолженности столичных абонентов, финансируемых из республиканского бюджета, составляет около 8,5 млн. сом, а из местного бюджета г. Бишкек - 3,8 млн. сом

ОАО "Северэлектро" подчёркивает: "Недоплаты потребителей оказывают существенное влияние на темпы ремонтных работ по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду".