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Стивен Сигал рассказал курсантам Академии МВД, как тренировал полицейских в США

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/stiven-si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448515-ru.html

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18 сентября 2017, 18:05       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Голливудский актер Стивен Сигал рассказал курсантам Академии МВД о том, как обучал личный состав полиции боевым искусствам и что непосредственно сам принимал участие в спецоперациях.
В ходе визита в Академию МВД Сигал также отдал дань памяти первому генералу кыргызской милиции и, возложив цветы к памятнику Алиева, он посетил учебный корпус и музей Академии МВД
Кроме того, он посетил музей генерал-майора милиции Э.А.Алиева, где его внимание привлёк мундир и боевая шашка первого кыргызского генерала, а также имеющаяся коллекция изъятого оружия в криминалистическом полигоне.
На встрече с личным составом Академии МВД КР Стивен Сигал рассказал о своей биографии, особо отметив при этом работу в полиции штата Луизиана, где он работал помощником шерифа. Он сообщил, что и сейчас он является сотрудником полиции в резерве. Электорат узнал, что он много лет тренировал личный состав полиции боевым искусствам, непосредственно сам принимал участие в спецоперациях и сегодня вечером в федерации Айкидо Сигал проведет мастер-класс.
Офицеры и курсанты задавали интересующие их вопросы, касающиеся его полицейской деятельности. Он подчеркнул, что полицейский должен служить обществу и людям, быть на страже закона.
С.Сигал расписался в книге почетных гостей Академии МВД КР, состоялось памятное фотографирование с курсантами и сотрудниками Академии.

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