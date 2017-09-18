В урочище "Манка-Жар" очистили селезащитные сооружения

18 сентября 2017, 18:01 Комментарии

В Ленинском районе Бишкека завершены работы по механизированной очистке селезащитных сооружений в урочище "Манка-Жар". Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе работ было вывезено более 1600 кубометров земляной массы. Мероприятия проведены муниципальной администрацией совместно с районным отделом МЧС, в целях защиты от селевых потоков и подтопления жилых домов жилого массива Арча-Бешик.

Благодаря установленным селеуловителям в урочище Манка-Жар, в мае 2016 года после выпавших интенсивных ливневых осадков, удалось остановить селевой поток, который мог привести к непредсказуемым последствиям.