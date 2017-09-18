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В урочище "Манка-Жар" очистили селезащитные сооружения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448514-ru.html

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18 сентября 2017, 18:01       Комментарии

В Ленинском районе Бишкека завершены работы по механизированной очистке селезащитных сооружений в урочище "Манка-Жар". Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе работ было вывезено более 1600 кубометров земляной массы. Мероприятия проведены муниципальной администрацией совместно с районным отделом МЧС, в целях защиты от селевых потоков и подтопления жилых домов жилого массива Арча-Бешик.
Благодаря установленным селеуловителям в урочище Манка-Жар, в мае 2016 года после выпавших интенсивных ливневых осадков, удалось остановить селевой поток, который мог привести к непредсказуемым последствиям.

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