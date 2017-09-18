Энергетики дистанционно отключат более 6 тысяч абонентов за долги

18 сентября 2017, 17:44 Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует 19-20 сентября дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более шести тысячам бытовым абонентам. Об этом сообщили в энергокомпании.

По состоянию на 1 сентября сумма задолженности бытовых абонентов по г. Бишкек составляет 63,4 млн сомов.

Напомним, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", QIWI и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных энергокомпании моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.