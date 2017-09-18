Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ОАО "Бишкектеплосеть" работает Call-центр по приему жалоб от населенияВ ОАО "Бишкектеплосеть" работает Call-центр по приему жалоб от населенияТакое происходит впервые! Кыргызстанка публично раскрыла свой ВИЧ-статусТакое происходит впервые! Кыргызстанка публично раскрыла свой ВИЧ-статус

Энергетики дистанционно отключат более 6 тысяч абонентов за долги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366515_en...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448513-ru.html

Похожие новости

В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 сентября отключат электричество

"Северэлектро" отключит более 6 тысяч абонентов за несвоевременную оплату

ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить электроснабжение более 6 тыс. бытовых абонентов-должников

В Бишкеке и Оше временно отключат природный газ

В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября отключат электричество

18 сентября 2017, 17:44       Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует 19-20 сентября дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более шести тысячам бытовым абонентам. Об этом сообщили в энергокомпании.
По состоянию на 1 сентября сумма задолженности бытовых абонентов по г. Бишкек составляет 63,4 млн сомов.
Напомним, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", QIWI и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных энергокомпании моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум