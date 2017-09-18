В США завершился эксперимент по имитации полета на Марс

18 сентября 2017, 17:47 Комментарии

Длительный научный эксперимент, имитирующий условия полета на Марс, завершился в воскресенье, 17 сентября, в Соединенных Штатах, сообщает NewsRu.com со ссылкой на The Washington Post.

Окончание научной миссии команда из двух женщин и четырех мужчин отметила обедом, состоящим из ананасов, папайи, манго, местных овощей и запеканки из яиц, хлеба и сыра. Такая трапеза не могла не показаться "астронавтам" роскошной, поскольку в течение восьми месяцев они питались исключительно "космической" пищей - замороженной, сублимированной и консервированной. Уже готовится следующая "марсианская" миссия - она состоится в 2018 году, причем в команду добровольцев может войти россиянин.

С января пять добровольцев из США и один из Великобритании жили в полной изоляции на Гавайских островах в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа. Это был пятый подобный эксперимент на объекте, организованный Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Руководила экспериментом профессор Ким Бинстед, специалист по разработкам в области искусственного интеллекта.

Шесть участников эксперимента были отобраны в команду из 700 претендентов. Проект должен помочь подготовить первый полет человека на Марс, который NASA надеется осуществить в 2030-е годы. Задачей экспертов было изучить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в длительную космическую экспедицию.

Ученые следили за поведением добровольцев при помощи камер, установленных внутри комплекса, и записывали показатели датчиков, закрепленных на их теле. Как сообщает АР, полученные данные помогут NASA выбрать людей для команды астронавтов с правильным сочетанием качеств, чтобы они могли наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и потенциальными опасностями.

Члены "марсианской" миссии все это время жили в двухэтажном здании площадью 111,5 кв. метров, находящемся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Здание имеет форму купола высотой 7 метров, а его диаметр составляет 12 метров, отмечает ТАСС. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - спальни.

Участники эксперимента по условиям эксперимента выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами намеренно проводилась с 20-минутной задержкой, так как именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Сложные условия проживания на объекте не сломили членов команды "марсианской" миссии, после выхода из добровольного заточения они выглядели веселыми и счастливыми. "Астронавты" с удовольствием поедали приготовленные для них фрукты и другие лакомства.

Впервые аналогичный эксперимент был проведен на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - восемь месяцев, четвертая - год. NASA выделило около 2,5 млн долларов для Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) - исследовательской программы для моделирования будущих миссий на Марс. Всего запланировано шесть подобных проектов.

Ким Бинстед в интервью ТАСС в марте рассказала, что участники эксперимента, имитирующие полет на Красную планету, проходят сложные психологическое испытание - ведь неизбежно между ними случается какой-либо конфликт.

Как сообщила Бинстед, следующий эксперимент начнется на Гавайях в январе 2018 года, причем, как ожидается, с участием россиян. "Мы в действительности надеемся, что у нас в следующий раз будет член экипажа из России", - заявила научный руководитель миссии. По ее словам, круг лиц, из которых производится отбор, уже определен, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказалась уточнить, кто из граждан России находится в списке претендентов на участие в эксперименте.

Согласно правилам NASA все желающие принять участие в эксперименте должны иметь высшее образование в области точных наук и стаж работы. Ценится также опыт профессиональных действий в сложных условиях. Специалисты стремятся подобрать людей с определенной психикой, которая наблюдается у астронавтов. Таким образом, речь идет о "способности хорошо работать с другими людьми и одновременно выносить экстремальные условия", подытожила Бинстед.