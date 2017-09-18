Построит ли нам ГЭС чешская компания? — все о новом скандале с Liglass

18 сентября 2017, 17:47 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Руководство Liglass Trading CZ, SRO прибыло в Бишкек и дало пресс-конференцию, вызвавшую большой интерес, по крайней мере в Кыргызстане. Компания в июле этого года взяла на себя обязательство построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС и малые гидроэлектростанции. Практически сразу после подписания соглашения появился ряд критических публикаций, что у компании нет средств и опыта строительства гидростанций и ее якобы лоббируют кыргызстанские чиновники.

Денежный вопрос Ключевой вопрос - это обещанные 37 миллионов долларов в счет погашения расходов предыдущего инвестора - ПАО "Русгидро". Причем сроки выплаты неоднократно менялись. Сапар Исаков, будучи главой аппарата президента Кыргызстана, говорил о 15 сентября как о крайнем сроке выплаты. Затем, став премьер-министром, он назвал новую дату - 18 сентября. Позже Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования заявил о 19 сентября.

"Медиаохота" на чешскую компанию Гендиректор Liglass Trading CZ, SRO Михаэль Смелик заявил, что сразу после подписания, с 11 июля, начались "ложь и охота на фирму, на него лично и его фамилию" в виде большого количества критических публикаций и интервью, в том числе таких политиков, как Эдиль Байсалов, Феликс Кулов и Темир Сариев. Первый вызвал самое большое недовольство у главы фирмы.

"Байсалов говорил, что компания обанкротилась, отмывает средства, а мы - преступники", - перечислил Смелик.

Он добавил, что сейчас юристы готовят обращения в суд, чтобы взыскать моральный и материальный ущерб. Пока точно известно, что чешская компания будет подавать иск в отношении Байсалова, которого Смелик сравнил с форс-мажором.

Вопрос с деньгами Как утверждает Смелик, из-за скандала международный банк Barclays 2 августа отказался от сотрудничества с партнером чешской компании, чтобы не рисковать в этой "медиаохоте".

"У меня и компании сорок счетов в Unikredit. Теперь они находятся в режиме специального рассмотрения. Хочу заплатить 50 долларов за телефон, но не могу, потому что счета изучает комиссия", - пожаловался Смелик.

Директор по проектам в Средней Азии компании Liglass Trading CZ, SRO Иржи Войтеховски пояснил, что действительно 40 счетов заморожено, но это не отразится на финансировании проектов в Кыргызстане. Смелик в свою очередь заявил, что у него есть средства, и пообещал, что проект будет реализован. Однако на вопрос, когда же выплатят средства, журналисты так и не получили ясного ответа.

"Не будет корректно отвечать, надо обсудить с вашим правительством. Мы с ним ведем переговоры о ситуации по всем пунктам и ничего конкретного не можем сказать", - заявил Смелик.

Гендиректор добавил, что не будет говорить о конкретных датах, чтобы не давать возможности писать критические материалы.

На прямой вопрос журналистов: "Будете ли вносить 37 миллионов долларов?" - Смелик сказал: "Не будем отвечать". Но заявил, что деньги имеются.

Вопрос с ПАО "Русгидро" Смелик прокомментировал намерение "Русгидро" в судебном порядке оспаривать возмещение затрат по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

"Не наша проблема. Это политические дела", - прокомментировал Смелик.

Вызов принят - Байсалов о суде Буквально через два часа Байсалов дал пресс-конференцию.

"Что касается угроз в мой адрес, то он (вызов. - Примечание ред.) принят. Пожалуйста, подавай в суд в Праге, Брюсселе и Майами", - сказал Байсалов.

Он уверен, что выиграет суд. Также общественный деятель высказался о фразе, что он форс-мажор. По его словам, пресс-конференция представителей чешской компании организована их покровителями из властных структур.

"Их попросили устроить спектакль, якобы "у нас все шло хорошо, и тут появился Байсалов и все нам испортил". Как человек с доступом к Интернету может стать непреодолимой силой? Я польщен, что я форс-мажор", - заявил он.

Байсалов заявил, что руководство Liglass - "сомнительные люди, которым отдали национальное богатство Кыргызстана - гидроэнергетику". Он отметил, что малые ГЭС только называются так, одна из них, например, будет построена на Орто-Токойском водохранилище - втором по объему в стране.

Говорит ответственный вице-премьер Вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, лично отвечающий за проект, прокомментировал ситуацию. Именно в бытность его председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования было подписано соглашение.

"Они в правительство обратились с официальным письмом о продлении срока выплаты. Мы это письмо направили в госорганы, чтобы они вынесли заключение. После того как соберем все документы, представим их на рассмотрение премьер-министру. Надеемся уложиться за сегодня-завтра", - сообщил Зилалиев.

Он напомнил, что 19 сентября - последний срок уплаты 37 миллионов долларов и уже 20-го числа необходимо принять решение.

"По закону мы их обращение должны рассмотреть. Если оно безосновательно, в одностороннем порядке расторгнем соглашение", - добавил вице-премьер.

В 2012 году Кыргызстан и Россия договорились, что каскад четырех ГЭС общей мощностью 237 мегаватт будет строить ПАО "РусГидро".

Однако в конце 2015-го КР решила расторгнуть соглашение и найти новых инвесторов - как объяснил президент Алмазбек Атамбаев, из-за экономических проблем в России. Закон о денонсации глава государства подписал 22 января прошлого года, а 9 августа действие соглашения было прекращено. Россияне потратили на реализацию проекта 37 миллионов долларов (около 2 миллиардов сомов). Кыргызстан приступил к поиску новых инвесторов и 10 июля заключил соглашение с чешской компанией.

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