Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Северэлектро" отключит более 6 тысяч абонентов за несвоевременную оплату"Северэлектро" отключит более 6 тысяч абонентов за несвоевременную оплатуВ США завершился эксперимент по имитации полета на МарсВ США завершился эксперимент по имитации полета на Марс

Кыргызстанка хотела перейти российскую границу по паспорту сестры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448510-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанка — о своем ВИЧ-статусе: Мы часто сталкиваемся с дискриминацией

Омурбек Бабанов: В Кыргызстане на госслужбы тратится в 2 раза больше, чем в остальных странах

Такое происходит впервые! Кыргызстанка публично раскрыла свой ВИЧ-статус

Кыргызстанка открыто призналась, что последние семь лет живет с ВИЧ-инфекцией

Танцующая "келинка" приняла участие в реалити-шоу "Любовь без границ"

18 сентября 2017, 17:51       Комментарии

В Черлакском районе Омской области задержали женщину, которая хотела попасть в Казахстан из России по паспорту своей сестры. Об этом пишут российские СМИ.
На такие противозаконные меры кыргызстанка решилась пойти из-за того, что она превысила срок пребывания в России.
Чтобы избежать наказания, она придумала пересечь границу по документам родственницы. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области отметила, что нарушительнице теперь придется заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей и ее по решению суда ее выдворят за пределы России.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум