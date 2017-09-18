Кыргызстанка хотела перейти российскую границу по паспорту сестры

18 сентября 2017, 17:51 Комментарии

В Черлакском районе Омской области задержали женщину, которая хотела попасть в Казахстан из России по паспорту своей сестры. Об этом пишут российские СМИ.

На такие противозаконные меры кыргызстанка решилась пойти из-за того, что она превысила срок пребывания в России.

Чтобы избежать наказания, она придумала пересечь границу по документам родственницы. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области отметила, что нарушительнице теперь придется заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей и ее по решению суда ее выдворят за пределы России.