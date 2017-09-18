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Сотрудник Соцфонда присвоил более 200 тыс. сомов от продажи страховых полисов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448509-ru.html

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18 сентября 2017, 17:57       Комментарии

Сотрудники Соцфонда присвоили 200 тыс. сомов от продажи страховых полисов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По его данным, 22 мая главный специалист Управления Соцфонда Свердловского района М.А. присвоил деньги, полученные от реализации 50 страховых полисов физическим лицам торгового-рыночного комплекса "Аламудун".
"Также он не отчитавшись за предыдущие бланки полисов, вступив в преступный сговор с начальником отдела Т.Б., продолжал присваивать полученные от реализации страховых полисов денежные средства.
В результате государству причинен материальный ущерб свыше 200 тыс. сомов. Возбуждено уголовное дело. Следует также отметить, что один из работников Соцфонда, подозреваемый в совершении преступления, является подсудимым по уголовному делу по факту мошенничества, которое рассматривается в Свердловском районном суде", – говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела поручено Следственному отделу Управления ГСБЭП по г.Бишкек.

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