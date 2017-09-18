Сотрудник Соцфонда присвоил более 200 тыс. сомов от продажи страховых полисов

18 сентября 2017, 17:57 Комментарии

Сотрудники Соцфонда присвоили 200 тыс. сомов от продажи страховых полисов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По его данным, 22 мая главный специалист Управления Соцфонда Свердловского района М.А. присвоил деньги, полученные от реализации 50 страховых полисов физическим лицам торгового-рыночного комплекса "Аламудун".

"Также он не отчитавшись за предыдущие бланки полисов, вступив в преступный сговор с начальником отдела Т.Б., продолжал присваивать полученные от реализации страховых полисов денежные средства.

В результате государству причинен материальный ущерб свыше 200 тыс. сомов. Возбуждено уголовное дело. Следует также отметить, что один из работников Соцфонда, подозреваемый в совершении преступления, является подсудимым по уголовному делу по факту мошенничества, которое рассматривается в Свердловском районном суде", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела поручено Следственному отделу Управления ГСБЭП по г.Бишкек.