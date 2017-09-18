Стивен Сигал посетил Академию МВД КР

18 сентября 2017, 18:03 Комментарии

18 сентября Академию МВД имени генерал-майора милиции Алиева Э.А. посетил актер, продюсер Стивен Сигал. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отдав дань памяти первому генералу кыргызской милиции и, возложив цветы к памятнику Алиева, он посетил учебный корпус и музей Академии МВД.

"В музее его внимание привлек мундир и боевая шашка первого кыргызского генерала, а также коллекция изъятого оружия в криминалистическом полигоне. На встрече с личным составом Академии Сигал рассказал о себе, отметив работу в полиции штата Луизиана, где он был помощником шерифа. Он рассказал, что и сейчас он является сотрудником полиции в резерве, много лет тренировал личный состав полиции боевым искусствам, непосредственно сам принимал участие в спецоперациях и сегодня вечером в Федерации айкидо Сигал проведет мастер-класс", – говорится в сообщении.

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