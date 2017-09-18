ОРВИ: Как бороться с инфекцией?

18 сентября 2017, 17:41 Комментарии

В Кыргызстане первая половина сентября выдалась весьма теплой. Солнечные дни не перестают радовать всех кыргызстанцев. Однако по прогнозам синоптиков, к концу месяца по республике ожидается резкое похолодание. В связи с этим вероятность заболеть ОРВИ возрастет в несколько раз. О том, как не заболеть и провести правильную профилактику, K-News рассказал главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

ОРВИ — это… ОРВИ — это группа вирусных заболеваний, поражающих верхние отделы дыхательных путей (бронхи, трахея, гортань, носоглотка). К заболеваниям этой группы относятся: грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная инфекция, аденовирусная инфекция.

На первом этапе проявляются локальные признаки ОРВИ. Среди симптомов — насморк, осиплость голоса, першение в горле, сухой кашель. Признаки же общей интоксикации организма выражены умеренно: температура, как правило, не превышает 38 градусов и развивается к 3-му дню заболевания. Другие возможные симптомы ОРВИ — это недомогание, головные боли, быстрая утомляемость. При отсутствии осложнений болезнь чаще всего протекает в течение 3-7 дней, затем жалобы уменьшаются, и наступает полное выздоровление. Заболевание передается воздушно-капельным путем.

Последствия ОРВИ Обычно респираторная инфекция проходит бесследно. Но в случае формирования осложнений прогноз зависит от поражения тех или иных органов. Особенно опасными могут быть последствия гриппа для ослабленных людей, беременных или детей. Самыми частыми осложнениями при респираторной вирусной инфекции являются:

<ul> <li>бронхиты и пневмонии;</li> <li>синуситы, гаймориты;</li> <li>отиты;</li> <li>миокардиты,</li> <li>поражения нервной системы в виде менингоэнцефалита.</li> </ul> Что делать, если заболел? Все ОРВИ лечатся жаропонижающими препаратами и обильным питьем. Лихорадка может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Запомните, что "3 дня температуры" — это не повод для назначения антибиотиков. Последние вообще не должны назначаться при ОРВИ, так как они не действуют на данные вирусы. Трехдневная стойкая лихорадка (температура выше 38,5) — это повод для осмотра ребенка врачом.

На какой сезон приходится данное заболевание? Осенне-зимний период.

Профилактика ОРВИ Ограничить контакт с больными, особенно впервые 3 дня заболевания. В разгар ОРВИ избегать посещения массовых мероприятий, стараться не пользоваться общественным транспортом или надевать при этом маску. Строго соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье рук после контакта с предметами, на которых мог остаться вирус).

Поддерживать защитные силы организма, обеспечивая себе:

<ul> <li>полноценное питание, достаточное употребление овощей, фруктов, витаминов;</li> <li>прогулки на свежем воздухе, занятия спортом;</li> <li>полноценный сон;</li> <li>употребление в пищу чеснока и лука (эти продукты являются естественными иммуностимуляторами, обладают бактерицидным и противовирусным действием).</li> </ul> Специфическая профилактика ОРВИ На сегодняшний день единственным надежным методом профилактики гриппа является вакцинация, которая не столько спасает от самого гриппа, сколько от его осложнений (пневмонии, синуситов, энцефалопатий, бронхиальной астмы и других).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежегодно прививать людей старше 65 лет, детей от 6 месяцев до 15 лет, а также медицинских работников и других людей, для которых осложнения гриппа представляют особую опасность.