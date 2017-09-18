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К 5 октябрю ГРС планирует открыть еще 2 ЦОН в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/k-5-oktia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448506-ru.html

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До 5 октября в Бишкеке будут открыты еще 2 центра обслуживания населения

Премьер Исаков посетил новое здание ЦОН в Бишкеке

18 сентября 2017, 17:22       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Салтанат Абдраева -Кабар/. К 5 октябрю текущего года Государственная регистрационная служба (ГРС) планирует открыть еще два Центра обслуживания населения в Бишкеке. Об этом рассказал премьер-министр Сапар Исаков в ходе ознакомления с новым зданием ЦОН.
По его словам, как эти центры заработают, обслуживание населения станет еще более благоприятным.
Кроме этого, глава правительства поручил ГРС проработать вопрос удаленной регистрации. Когда человек из дома может занять очередь и следить за ее движением по интернету. "Это очень удобно и экономит время посетителей", - сказал он.
Премьер отметил, что в будущем это можно будет распространить по всем ЦОН в стране.

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