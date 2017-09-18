Директор школы запретил – омбудсмен разобрался: В Оше тройняшки Мариповы вернулись к учебе

18 сентября 2017, 17:26 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Кабар/. В Кара-Сууйском районе Ошской области после вмешательства сотрудников Института омбудсмена 6-летних тройняшек вновь допустили к занятиям в школе. Ранее администрация школы запретила им приходить, ссылаясь на то, что дети еще недостаточно подросли.

Сотрудники Института омбудсмена провели беседу с директором школы, который сказал, что детям недавно была проведена операция, и они еще не восстановились в полной мере. Он сказал, что один из тройняшек упал в обморок во время занятий, в этой связи руководство школы сделало выводы, что они не смогут учиться.

Сотрудники Института Омбудсмена навестили маму тройняшек Кызжибек Марипову и ознакомились с условиями проживания детей, которая подтвердила, что в этом году двум ее сыновьям действительно была проведена операция на глаза.

Марипову опровергла уверения, что мальчики теряют сознания и слабы в физическом развитии. Представители омбудсмена во время беседы с детьми отметили в них большое стремление к учебе. К тому же какой-либо физической слабости у них не зафиксировано.

После повторной беседы с директором школы о состоянии детей Мариповой руководство согласилось вновь принять тройняшек на обучение.

Как сообщалось, Кызжибек Марипова одна воспитывает троих маленьких детей. Летом 2017 года, когда про ее семью написали в СМИ, правительство оказало ей помощь.