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Директор школы запретил – омбудсмен разобрался: В Оше тройняшки Мариповы вернулись к учебе

Источник:
http://kabar.kg/news/direktor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448505-ru.html

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Омбудсмен: Приговор в отношении журналиста Сапанова - возврат к инквизиции

18 сентября 2017, 17:26       Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Кабар/. В Кара-Сууйском районе Ошской области после вмешательства сотрудников Института омбудсмена 6-летних тройняшек вновь допустили к занятиям в школе. Ранее администрация школы запретила им приходить, ссылаясь на то, что дети еще недостаточно подросли.
Сотрудники Института омбудсмена провели беседу с директором школы, который сказал, что детям недавно была проведена операция, и они еще не восстановились в полной мере. Он сказал, что один из тройняшек упал в обморок во время занятий, в этой связи руководство школы сделало выводы, что они не смогут учиться.
Сотрудники Института Омбудсмена навестили маму тройняшек Кызжибек Марипову и ознакомились с условиями проживания детей, которая подтвердила, что в этом году двум ее сыновьям действительно была проведена операция на глаза.
Марипову опровергла уверения, что мальчики теряют сознания и слабы в физическом развитии. Представители омбудсмена во время беседы с детьми отметили в них большое стремление к учебе. К тому же какой-либо физической слабости у них не зафиксировано.
После повторной беседы с директором школы о состоянии детей Мариповой руководство согласилось вновь принять тройняшек на обучение.
Как сообщалось, Кызжибек Марипова одна воспитывает троих маленьких детей. Летом 2017 года, когда про ее семью написали в СМИ, правительство оказало ей помощь.

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