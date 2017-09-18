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В ОАО "Бишкектеплосеть" работает Call-центр по приему жалоб от населения

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oao-bis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448504-ru.html

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18 сентября 2017, 17:47       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Для оперативного решения вопросов, касающихся теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для улучшения качества обслуживания граждан столицы в ОАО "Бишкектеплосеть" работает Центр поддержки потребителей, сообщили в мэрии столицы.
Операторы центра с 7:30 до 19:00 часов обслуживают телефонные обращения потребителей тепловой энергии посредством многоканальной телефонной линии.
Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек просит вас по всем вопросам, касающимся горячего водоснабжения, обращаться по телефонам ОАО "Бишкектеплосеть":
- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;
- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;
-51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;
- 56-85-58 – диспетчерская служба.
По вопросам холодного водоснабжения необходимо обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по номеру: 56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).
Номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0707 94 08 60.
Также для горожан работает круглосуточный Call-центр мэрии города Бишкек, можно звонить на номера: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Для жителей города Бишкек доступны страницы ОАО "Бишкектеплосеть" в социальной сети фэйсбук: https://www.facebook.com/teploseti/?fref=ts и ПЭУ "Бишкекводоканал": https://www.facebook.com/vodokanal312/?fref=ts.

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