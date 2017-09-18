В Бишкеке человека без определенного места жительства выгоняли шокером

18 сентября 2017, 16:08 Комментарии

В Бишкеке вблизи одного из столичных автовокзалов сотрудники охраны выгоняли с вверенной им территории человека без определенного места жительства электрошокером. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Горожанку возмутило то, как себя ведет сотрудник охраны. Мужчину, лежавшего на полу, молодой человек бил электрошокером. Таким способом он пытался разбудить уснувшего. На замечание девушки о том, что такие меры неприемлемы, охранник стал ругаться и использовать нецензурную речь.

Очевидец сообщила, что продемонстрирует данное видео общественности и направит видеоролик администрации автовокзала.