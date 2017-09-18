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Liglass Trading просит продлить срок по выплате $37 миллионов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366468_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448502-ru.html

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Зилалиев: Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты $37 млн

18 сентября 2017, 16:44       Комментарии

Чешская компания Liglass Trading просит продлить срок перечисления $37 миллионов. Информацию об этом подтвердили в правительстве.
Компания направила документы, в которых просит перенести дедлайн по выплате необходимой суммы. Сейчас вопрос прорабатывается в кабмине.
На пресс-конференции руководители Liglass Trading отметили, что скандал, который сопровождал сделку с кыргызской стороной, повлиял на репутацию компании.
Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС, от которых ранее отказалась российская "РусГидро". В эти проекты чешская компания в общей сложности должна была вложить $230 миллионов.
Согласно договору компания должна была до 19 сентября перевести $37 млн, которыми кыргызская сторона намеревалась покрыть долг перед российской стороной за часть выполненных работ по строительству ВНК ГЭС.
Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.

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