Liglass Trading просит продлить срок по выплате $37 миллионов

18 сентября 2017, 16:44 Комментарии

Чешская компания Liglass Trading просит продлить срок перечисления $37 миллионов. Информацию об этом подтвердили в правительстве.

Компания направила документы, в которых просит перенести дедлайн по выплате необходимой суммы. Сейчас вопрос прорабатывается в кабмине.

На пресс-конференции руководители Liglass Trading отметили, что скандал, который сопровождал сделку с кыргызской стороной, повлиял на репутацию компании.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС, от которых ранее отказалась российская "РусГидро". В эти проекты чешская компания в общей сложности должна была вложить $230 миллионов.

Согласно договору компания должна была до 19 сентября перевести $37 млн, которыми кыргызская сторона намеревалась покрыть долг перед российской стороной за часть выполненных работ по строительству ВНК ГЭС.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.