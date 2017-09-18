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Экс-депутат Ж. Жолдошева призвала Бабанова и Торобаева быть скромнее

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366511_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448501-ru.html

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18 сентября 2017, 17:15       Комментарии

"Я видела рекламу про тандем Торобаева и Бабанова, что они уже поделили должности. Один станет премьер-министром, а другой – президентом. Но надо же быть скромнее". Так прокомментировала создание тандема Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева бывший депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Жолдошева.
По ее словам, политический тандем создать очень легко, но он не будет долговечным, если у политиков цели разные.
"Если у Бабанова и Торобаева цель тандема – работа во благо народа и государства, надеюсь, их тандем будет работать. А если их цель в том, что один хочет стать президентом, а второй премьер-министром, это их личные интересы. Если они создали тандем ради личных интересов, то, без сомнения, он долго не продержится", - пояснила Жолдошева.
Она подчеркнула, что по Конституции КР власть принадлежит народу, который проявляет свое волеизъявление через выборы президента. "Надо быть скромнее и объединяться ради интересов народа, а не ради того, что один будет президентом, а другой – премьер-министром", - заключила экс-депутат ЖК.
Напомним, на днях лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и лидер партии "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов официально объявили об объединении. По словам политиков, теперь их общий девиз: "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".
Президентские выборы пройдут 15 октября текущего года.

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