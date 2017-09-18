Сегодня: чудят сторонники Саляновой, кандидаты-популисты, "Алай" - чемпион

18 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Звонок другу. Президент Кыргызстана принимал поздравления от глав дружественных государств. Накануне Алмазбек Атамбаев отметил свое 61-летие. Глава республики пообщался с Владимиром Путиным. Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Был звонок и от президента Узбекистана. Мирзиёев пожелал главе Кыргызстана здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности. Поздравительные телеграммы на имя Атамбаева отправили председатель КНР Си Цзинпин, президент Беларуси Александр Лукашенко и руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Превратили суд в бардак. Процесс, на котором слушается дело Аиды Саляновой, сторона защиты всеми силами пытается превратить в шоу. Привлеченные для дачи показаний сторонники Саляновой банально троллят прокуроров и председательствующего. При этом группа поддержки обвиняемой устраивает в зале провокации. Откровенно затягивают слушания и адвокаты. Судья, наверное, сбился со счета, сколько раз ему заявляли отводы.

Заседание сопровождают постоянные перепалки. Прокуроры отмечают, что со стороны защиты вопросы задаются уже третий день, и каждый новый появляющийся на суде сторонник Саляновой пытается довести ситуацию до абсурда. Сторона обвинения отмечает многочисленные факты неуважения к закону и суду.

Напомним, Аиду Салянову привлекают к уголовной ответственности за то, что после революции она продлила адвокатскую лицензию приближенному Максима Бакиева Алексею Елисееву. Этот человек считается одним из тех, кто помогал членам семьи беглого президента рейдерским путем захватывать имущество бизнесменов и различных компаний. Сегодня Салянова заявила, что ей не стыдно за то, что она продлила лицензию Елисеву и считает, что поступила по закону.

Раздача обещаний. Кандидаты в президенты продолжают раздавать несбыточные обещания и фонтанировать бесперспективными идеями. К слову, из своих фондов они уже потратили почти 230 миллионов сомов. И ведь это все пошло в никуда. На озвученные деньги развесили бесчисленное количество баннеров, напечатали тонны макулатуры с программами, которые никто даже не прочтет, и проводят концерты, которые завершаются массовым поеданием домашних животных.

Наиболее активно тратит свои бюджеты парочка кандидатов, чья навязчивая реклама уже откровенно начинает раздражать граждан. Потому позитивные для страны новости проходят практически незамеченными. Так, например, стало известно о том, что началась укладка дороги на Иссык-Куле на участке Тамчы – Коромду. Это ведь та самая трасса, которую без денег и загадочно проведя тендер начинал стоить Темир Сариев. Так что у тех, кто не увлекается пиаром и самолюбование, дела движутся в правильном русле и народ их за это уважает.

Создали тандем. Еще одна абсолютно бесполезная новость о выдвижении кандидатов в президенты. Бабанов и Торобаев безо всяких выборов разделили между собой два главных государственных поста в Кыргызстане. Их девиз так и звучит: "Бабанов – президент, Торобаев – премьер-министр!". Вот думайте теперь, как так быстро они все без нас и порешали и что они будут творить, если все-таки дорвуться до власти.

Простым гражданам явно не до тандемов. Например, родители сами собирают деньги на ремонт школ. Добровольные взносы исчисляются сотнями миллионов сомов, это действительно важный вклад в развитие страны. Так что, уважаемые избиратели, поменьше слушайте пустые речи, а судите о людях по конкретным делам, а не по количеству развешенных по стране баннеров.

Вылетел с трассы. Две девочки погибли, еще трое детей и подростков получили различные ранения в результате того, что "Лексус-RX 300" на большой скорости съехал с дороги, перевернулся и слетел в овраг. Как уточнили в УВД Ошской области, трагедия произошла на 112-м километре автодороги Сары-Таш – Карамык.

По данным правоохранителей, за рулем кроссовера находился 17-летний подросток. Он взял автомобиль у отца и решил покатать четырех сестренок школьного возраста. На трассе водитель потерял управление. Оказавшись на обочине, машина опрокинулась.

"Алай" - чемпион. Футбольный клуб из Оша третий год подряд занимает первое место среди команд Топ-лиги. А вообще в своей истории "Алай" становится чемпионом Кыргызстана уже в четвертый раз. Золотые медали ошскими футболистами завоеваны досрочно, за три тура до окончания первенства страны.

В состоявшемся накануне домашнем матче "Алай" сыграл вничью с кантской "Абдыш-Атой". Игра завершилась со счетом 1:1. Но и этого оказалось достаточно, чтобы ошский клуб стал недосягаемым для конкурентов. Ну а впереди футбольных болельщиков ждет финал Кубка Кыргызстана. В борьбе за этот трофей 23 сентября сразятся давние и непримиримые соперники - столичный "Дордой" и ошский "Алай".