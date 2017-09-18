Мужчина держал мальчика, пока того били палкой, — видео инцидента в Бишкеке

18 сентября 2017, 17:20 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В Бишкеке мужчина не выпускал из рук мальчика, пока того били палкой, сообщила в соцсетях пользователь Адэля Рамазанова.

Женщина опубликовала видео инцидента.

"Это видео с камеры в общежитии Политеха. Этот человек с двумя пацанами бьет сына моей знакомой. Со вчерашнего дня мама этого мальчика обращается в органы, но безрезультатно, потому что у него есть связи. Что делать? Эта женщина без мужа, у нее единственный сын", - написала Рамазанова.

На записи видно, как на подростка нападает сверстник, а затем мужчина хватает мальчика за плечи и держит его, пока тот получает удары длинной палкой. После чего мужчина кричит на ребенка, толкает его и бьет по лицу.

В пресс-службе ГУВД Бишкека корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что милиция изучает ролик.

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