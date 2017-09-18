Такое происходит впервые! Кыргызстанка публично раскрыла свой ВИЧ-статус

18 сентября 2017, 17:42 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Во время Национальной конференции по ВИЧ в Бишкеке кыргызстанка Бактыгуль Шукурова открыто рассказала, что уже семь лет живет с ВИЧ-инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава КР.

Конференция проходит в одном из отелей столицы 18-19 сентября. Шукурова заявила, что "нас становится все больше и больше".

"Мы все разные - женщины, мужчины, много детей, инфицированных в медицинских учреждениях. У нас разные заботы: заработать на жизнь, вырастить и выучить своих детей, общаться с родственниками, соседями и друзьями. Мы ходим голосовать на выборах депутатов и президентов. Мы научились жить со своей болезнью, но многие из нас, к сожалению, еще не знают, что больны, и таковых в Кыргызстане более 8 тысяч человек", - заявила женщина.

Она сообщила, что вот уже шесть лет постоянно проходит терапию.

"Я знала людей, которые не дожили до сегодняшнего дня и умерли от СПИДа. Когда думаю об этом, чувствую страх и боль. Я благодарна всем, кто поддержал меня в непростое время. Самое большое мое желание - чувствовать уверенность и безопасность. Мы еще сталкиваемся с негативным отношением, когда обращаемся в медицинские учреждения. Буквально на днях узнала, что человеку делали операцию и в это время у него выявили ВИЧ. Ему нужна была повторная операция, но ее отказываются делать из-за ВИЧ-статуса. И таких случаев много", - отметила Шукурова.

По ее словам, дискриминация остается серьезной проблемой, из-за которой люди не хотят обращаться за медуслугами. Они вынуждены скрывать болезнь, и это часто становится причиной их преждевременной смерти. Еще один повод для тревоги - лекарства и сможет ли государство обеспечить ими, чтобы люди с таким статусом не умирали, говорит женщина.

"Мы видим, что в некоторых странах есть перебои с лекарствами, мы помним, как из-за их нехватки в 2014 году более 500 человек стояли в очереди на лечение от устойчивого туберкулеза. По прогнозам ЮНЭЙДС, если не будет достаточного финансирования, до 2020 года можно ожидать несколько тысяч смертей среди ЛЖВ. Я не хочу быть в их числе", - заявила она.

Женщина и ее друзья готовы бороться за свою жизнь. В то же время они ждут, что руководство страны проявит политическую волю и примет меры по противодействию ВИЧ-инфекции и туберкулезу.

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